Reuters узнал о пострадавших россиянах при атаке морских беспилотников в Бенгази
Десять человек пострадали при ударах морских беспилотников у побережья Бенгази
Ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили свыше 20 безэкипажных катеров у побережья ливийского города Бенгази, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Легкие ранения, по данным агентства, получили десять человек — среди них есть граждане России и Ливии.
Атаку морских беспилотников отражают уже несколько часов. Под удары попали два судна — военное и торговое. По информации СМИ, речь в том числе идет о российском ракетном корвете «Меркурий». Портал Naval News со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что корабль уничтожен. Сведений о втором судне пока нет.
Ливийские власти пока не сообщали, кто, по их версии, причастен к атакам. Источники корреспондента Axios Барака Равида говорят, что к удару по российскому кораблю причастна СБУ. По данным CNN, с 2025 года на территории страны базируются украинские операторы беспилотников, которые обучают ливийских военных работать с БЭКами в обмен на возможность бить по российским судам. Минобороны Ливии информацию отрицало.