OpenAI передаст Украине доступ к системе кибербезопасности на основе ИИ
OpenAI заявила о планах предоставить Украине доступ к своей системе киберзащиты Daybreak. В компании сообщили, что будут сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины, а также объявили, что инструмент будет использоваться для защиты гражданской инфраструктуры.
О сотрудничестве правительства Украины с компанией, разработавшей ChatGPT, объявили на Генеральной Ассамблее ООН. «Мы гордимся тем, что поддерживаем украинских специалистов по кибербезопасности... Благодаря Daybreak государственные и частные структуры получают возможность укрепить свою киберзащиту до того, как новые угрозы наберут силу»,— заявила руководитель отдела политики национальной безопасности OpenAI Саша Бейкер (цитата по пресс-службе компании).
Система OpenAI дает специалистам доступ к ИИ, который помогает анализировать уязвимости в ИТ-инфраструктуре. Компания уже предоставила доступ правительствам Франции, Германии, Польши и других стран, отмечают в OpenAI. Агентство ЕС по кибербезопасности также использовало систему для выявления уязвимостей в программном обеспечении, добавили там.
Практический смысл доступа к Daybreak — не разовая проверка, а ускорение регулярного анализа кода, внешнего периметра и связей между системами. Такой подход позволяет искать уязвимости до того, как они будут использованы, и одновременно обновлять оценку защищенности инфраструктуры по мере изменения ее компонентов.
ИИ может помогать анализировать угрозы и управлять инцидентами, но те же технологии доступны злоумышленникам. При проверке инфраструктуры система способна не оценить последствия для бизнес-процессов и нарушить заданные ограничения, поэтому ее действия требуют контроля и отслеживания; OpenAI относит к таким мерам выявление неожиданного поведения и разбор случаев нарушения инструкций.