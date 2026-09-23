OpenAI передаст Украине доступ к системе кибербезопасности на основе ИИ

OpenAI заявила о планах предоставить Украине доступ к своей системе киберзащиты Daybreak. В компании сообщили, что будут сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины, а также объявили, что инструмент будет использоваться для защиты гражданской инфраструктуры.

О сотрудничестве правительства Украины с компанией, разработавшей ChatGPT, объявили на Генеральной Ассамблее ООН. «Мы гордимся тем, что поддерживаем украинских специалистов по кибербезопасности... Благодаря Daybreak государственные и частные структуры получают возможность укрепить свою киберзащиту до того, как новые угрозы наберут силу»,— заявила руководитель отдела политики национальной безопасности OpenAI Саша Бейкер (цитата по пресс-службе компании).

Система OpenAI дает специалистам доступ к ИИ, который помогает анализировать уязвимости в ИТ-инфраструктуре. Компания уже предоставила доступ правительствам Франции, Германии, Польши и других стран, отмечают в OpenAI. Агентство ЕС по кибербезопасности также использовало систему для выявления уязвимостей в программном обеспечении, добавили там.