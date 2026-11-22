Атакованное БПЛА российское судно Sparta II покинуло воды Финляндии
Стубб: российское судно Sparta II покинуло воды Финляндии
Российский сухогруз Sparta II покинуло территориальные воды Финляндии, сообщил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, судно представляло «серьезную опасность», находясь в регионе.
«В своем нынешнем состоянии оно представляло серьезную опасность в Финском заливе... Мы продолжим работать над обеспечением стабильности и безопасности в Финском заливе»,— написал финский президент в соцсети X.
21 ноября Sparta II был атакован двумя БПЛА в международных водах Финского залива. На сухогрузе начался пожар. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Калининград и находилось в трех морских милях от российской границы. Финляндия координировала спасательную операцию. По информации финской погранслужбы, пострадал один член экипажа. Как пишет Yle, военные допускают, что дроны могла запустить Украина.