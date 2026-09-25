Владелец Nielsen и GfK продал активы в России

Международная исследовательская группа Nielsen/GfK завершила сделку по продаже своих российских активов — бывшей GfK (с 2025 года работает под названием ICMR) и «Нильсен». Новыми владельцами стали инвестор Константин Леонович и гендиректор «ГФК-Русь» Алексей Дорофеев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ICMR.

Компании Nielsen и GfK можно — одни из главных аналитиков на рынке потребительских и маркетинговых исследований. ООО «ГФК-Русь» — это бывшее российское подразделение аналитического агентства GfK. С 2025 года компания проводит ребрендинг и на российском рынке работает под собственным брендом ICMR. При этом юридическим наименованием по-прежнему остается ООО «ГФК-Русь».

По итогам сделки 60% ООО «ГФК-Русь» купила компания господина Леоновича, а еще 40% — компания, принадлежащая генеральному директору «ГФК-Русь» Алексею Дорофееву. Также принадлежащее Константину Леоновичу ООО «Конверсия» купило 100% долю в ООО «Эй Си Нильсен». По данным РБК, господин Дорофеев также возглавит эту компанию.