Бюджет вышел на Манеж

В преддверии рассмотрения правительством проекта бюджета на 2027–2029 годы глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин на площадке Московского финансового форума обсудили подходы к обеспечению сбалансированности госказны. Министр финансов сообщил, что на 2027 год бюджет запланирован с приемлемым дефицитом в 2% ВВП и обеспечивающей накопление резервов ценой отсечения нефти в $50 за баррель. Такие проектировки, ожидает Минфин, дадут Центробанку пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Дискуссия между столицей и Минфином на форуме, впрочем, развернулась не по ключевой ставке, а по поводу формирования бюджетной «нычки» и степени контроля центра за расходованием субсидий регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов (справа) и мэр Москвы Сергей Собянин пытались сблизиться во взглядах на бюджетную политику

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ На Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов (справа) и мэр Москвы Сергей Собянин пытались сблизиться во взглядах на бюджетную политику

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На пленарной сессии Московского финансового форума, который прошел 21 сентября в столичном Манеже, главной темой стала устойчивость финансовой системы как основы развития. Все обсуждение было построено в формате диалога между региональной и федеральной властью в лице мэра Москвы Сергея Собянина и главы Минфина Антона Силуанова. Такой формат «пленарки» избирается не впервые — тот же дуэт был в президиуме форума в 2024 году. Впрочем, в этот раз обсуждение обошлось без модератора, которым по традиции на форуме выступал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров — в его отсутствие чиновники сами задавали вопросы друг другу.

Нашлось при этом место и для новостей. Как сообщил Антон Силуанов, уже в четверг, 24 сентября, проект бюджета на следующую трехлетку будет рассматриваться на заседании правительства.

По мнению министра, Минфину удалось сбалансировать бюджет так, чтобы «этот баланс не влиял на экономику, высокую стоимость денег, чтобы деньги были». Приоритеты те же, что и в последние несколько лет,— оборона и социальные обязательства.

В детали бюджета министр вдаваться не стал, сообщив лишь заложенный на 2027 год прогноз его дефицита — «около 2% ВВП». Такой дефицит, по его словам, не несет рисков для стабильности госказны. К нему Минфин пришел после выработки «ряда мер по бюджетной консолидации» — «пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой, поработать с расходными обязательствами». При этом, подчеркнул министр, удалось «состыковаться с ЦБ»: по его словам, Минфин в проекте бюджета сделал все, чтобы у регулятора были возможности для смягчения денежно-кредитной политики. То есть для снижения ключевой ставки.

Банк России отреагировал на такое послание сразу же, и эта реакция была довольно сдержанной. Как отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин, названные параметры бюджета укладываются в траекторию структурного первичного дефицита из июльского прогноза регулятора, так что только из-за бюджетного фактора изменение траектории ставки в октябре маловероятно. Впрочем, прогноз ЦБ будет актуализироваться, ведь в него была заложена старая цена отсечения по нефти — $59 за баррель со снижением на $1 в год, вплоть до $55 в 2030-м. Антон Силуанов же сообщил, что проект сверстан с учетом базовый цены на нефть в $50 за баррель на все три года.

Предвосхищая вопрос (сейчас цена колеблется вокруг отметки $100 за баррель) министр задал его сам: «Почему так мало?» И сам же пояснил: «На самом деле это не мало» — не исключено, что цена будет ниже, а риски для бюджета создавать не стоит.

О цене отсечения Сергей Собянин спрашивать не стал, но дискуссия вокруг темы накопления доходов сверх нее в Фонде национального состояния (ФНБ) темой дискуссии все же стала. Мэр Москвы отметил, что это «провоцирующая история, потому что все знают про "нычку" и пытаются оттуда деньги, простите, выколупать». По его мнению, целесообразнее не накапливать средства, а сразу их направлять на инвестиции в экономику, иначе эти средства используются на наращивание социальных обязательств.

Антон Силуанов ожидаемо стал отстаивать необходимость формирования накоплений в ФНБ, заметив, что «каждый финансист должен иметь нычку» — прежде всего, для финансирования обязательств в условиях колебания нефтяных цен. Министр напомнил, что с 2019 года из ФНБ было потрачено 15 трлн руб., из которых 4 трлн руб. было направлено на инвестиции. «Мы за то, чтобы эти деньги работали в экономике и давали поток в виде дополнительных налоговых отчислений, но эта "нычка" должна обеспечивать нашу подушку безопасности на случай изменения внешних факторов — санкций, нефти, да мало ли чего»,— подчеркнул он. Сергей Собянин, однако, высказал сомнения относительно того, удастся ли оградить этот запас от расходных аппетитов ведомств. Министр в ответ на это дважды подчеркнул: «Сейчас накапливаем». После заседания он уточнил, что ФНБ в этом году будет дополнительно пополнен на сумму от 600 млрд до 1 трлн руб. и составит к концу года около 5 трлн руб.

Сергей Собянин также предложил министру финансов дать больше финансовой самостоятельности регионам в условиях сложностей с федеральным бюджетом. По его словам, необходимо «потихонечку менять тренд» — укрупнять трансферты и делать их менее целевыми.

Просил мэр даже не за столицу, которая не получает бюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию нацпроектов, а за другие регионы: по его словам, губернаторы ежемесячно отчитываются за выполнение 4,5 тыс. показателей по получаемым субсидиям. Антон Силуанов допустил укрупнение трансфертов, но при условии, что необходимый перечень задач будет выполняться регионами. При этом глава Минфина напомнил, что и у Москвы «своих ресурсов немало», а бюджетное законодательство предусматривает возможность горизонтальных трансфертов, то есть перечислений «регион-регион». Такой поворот сначала застал мэра врасплох — градоначальник, отвечая, даже назвал министра финансов Германом Оскаровичем (глава Сбербанка Герман Греф), но тут же исправился и добавил: «Я аж разволновался». Более серьезно Сергей Собянин уже добавил, что около 60 регионов РФ и так уже получили от столицы финансовую поддержку.

Евгения Крючкова