Магазины замедлили открытия

За январь—июнь 2026 года чистый прирост торговых площадей основных продуктовых ритейлеров в России составил 430,09 тыс. кв. м. Значение потеряло 46,2% за год, став минимальным с 2011 года. Падение инвестиционной активности в FMCG-рознице объясняется высокой стоимостью открытия магазинов, сокращением средней площади и региональными ограничениями на продажу алкоголя, приведшими к падению рентабельности бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Чистый прирост торговых площадей (открытия за вычетом закрытий) 200 крупнейших FMCG-ритейлеров России в январе—июне 2026 года составил 430,09 тыс. кв. м, подсчитали в Infoline. Показатель сократился на 46,2% год к году и стал минимальным с 2011 года. Сокращение чистого прироста торговых площадей для рынка характерно уже несколько лет, но таким значительным стало впервые. В январе—июне 2023 года сокращение оценивалось в 3,5% в годовом выражении, в 2024 году — в 8,1%, в 2025-м — в 19,1%.

Наиболее заметное сокращение чистого прироста площадей среди форматов показали жесткие дискаунтеры, где показатель в январе—июне 2026 года сократился на 50,7% год к году, следует из материалов Infoline.

Это частично связано с сокращением присутствия трех заметных сетей: «Светофор», «Маяк» и «Доброцен».

Наименее заметное снижение чистого прироста площадей в первом полугодии — у супермаркетов, гипермаркетов и магазинов «у дома». Падение составило только 12,4%. Но вклад категории остается небольшим. За счет активного снижения в прошлые годы в январе—июне 2026 года она сформировала только 8,7% от общего объема чистого прироста торговых площадей 200 крупнейших FMCG-сетей.

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В «Магните» пояснили “Ъ”, что сеть поменяла свой подход к инвестпрограмме, сделав ставку на качество, а не на количество новых магазинов. В X5 говорят, что группа планирует открыть более 2 тыс. новых магазинов в 2026 году. Это на 30,3% ниже значения прошлого года. В первой половине 2026 года все форматы показали положительную динамику открытия торговых точек, говорят в компании.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов объясняет, что на открытия магазинов влияет высокая стоимость кредитования, строительства и оснащения. Дополнительным фактором он называет региональные ограничения на продажу алкоголя. Для части форматов эта категория заметно влияет на рентабельность, поясняет он.

Участники рынка недвижимости отмечают снижение спроса на помещения от FMCG-ритейлеров.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что доля продуктовых магазинов в структуре спроса на площади в торгцентрах за год снизилась на 4%. Тенденцию она связывает с развитием онлайн-торговли продовольствием. Руководитель департамента развития проектов RealJet Роман Кокорев обращает внимание и на то, что плотность продуктовой розницы уже достаточно высокая. Возможности для экстенсивного роста постепенно сокращаются.

Гендиректор УК «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов отмечает, что открывающиеся продуктовые магазины выбирают все более компактные форматы: средняя площадь новых торговых точек за год уменьшилась на 15%. Сейчас, по его словам, спрос концентрируется преимущественно на объектах до 100 кв. м. «Это магазины, рассчитанные прежде всего на повседневные покупки жителей ближайших домов»,— говорит он.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева тоже склоняется к тому, что потребители все чаще закрывают базовые потребности через доставку или магазины «у дома». Это, по ее мнению, способствует развитию мини-форматов. В качестве примера она выделяет запущенные федеральными сетями «Заряд от Магнита», «Перекресток Select» и «Налету», которые ориентируются на высокую плотность потока. Роман Кокорев сомневается, что розничные сети вернутся к массовой экспансии.

Александра Мерцалова