Алькарас обыграл первую ракетку мира Зверева в итоговом турнире ATP
Третья ракетка мира, 23-летний испанец Карлос Алькарас, обыграл первую ракетку мира — представителя Германии Александра Зверева в финале ATP. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7).
По ходу матча Алькарас выиграл первый сет. Зверев взял стартовый гейм, но затем трижды подряд проиграл свою подачу. Во втором сете немец сравнял счет (4:4) и перевел матч в тай-брейк — укороченный решающий розыгрыш партии. В нем Зверев упустил три сетбола, после чего Алькарас со второй попытки реализовал матчбол и выиграл матч.
«Я пережил действительно сложные моменты наедине с собой и со своей командой. Я показываю отличный теннис, так что поднять этот трофей — то, к чему я стремился очень долго»,— сказал Алькарас (цитата по ESPN).
После победы в матче Алькарас стал четвертым теннисистом, которому удалось за карьеру выиграть все четыре главных турнира «Большого шлема» —Australian Open, French Open, US Open и Wimbledon. Прежде такое сочетание титулов было только у Андре Агасси из США, Роджера Федерера из Швейцарии и Новака Джоковича из Сербии.