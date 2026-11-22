По ходу матча Алькарас выиграл первый сет. Зверев взял стартовый гейм, но затем трижды подряд проиграл свою подачу. Во втором сете немец сравнял счет (4:4) и перевел матч в тай-брейк — укороченный решающий розыгрыш партии. В нем Зверев упустил три сетбола, после чего Алькарас со второй попытки реализовал матчбол и выиграл матч.