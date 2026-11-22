«Наша цель — суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина, более сильная и стабильная Европа, а также прочный мир, основанный на договоренностях, которые сделают вероятность новой войны гораздо меньше»,— добавил Джаред Кушнер. По его словам, в ближайшие недели он будет обсуждать европейскую «архитектуру безопасности» с представителями ЕС и России.