Кушнер заявил о готовности России обсуждать гарантии Украине по образцу НАТО
Кушнер: Россия должна быть уверена в мирных намерениях НАТО
Предоставление Украине гарантий безопасности в соответствии с пятой статьей НАТО могло бы значительно снизить риски новой войны, считает специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Готовность России обсуждать их он назвал важным шагом вперед.
«Готовность России обсудить такие гарантии — это важный шаг вперед и потенциальный признак того, что она серьезно настроена на мир»,— написал господин Кушнер в X. При этом, подчеркнул он, Россия должна быть уверена в том, что НАТО не собирается нападать на нее, а Североатлантический альянс — понимать, что Россия «будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей».
«Наша цель — суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина, более сильная и стабильная Европа, а также прочный мир, основанный на договоренностях, которые сделают вероятность новой войны гораздо меньше»,— добавил Джаред Кушнер. По его словам, в ближайшие недели он будет обсуждать европейскую «архитектуру безопасности» с представителями ЕС и России.
Пятая статья устава НАТО излагает принцип коллективной обороны. Согласно ей, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов военного блока. Президент России Владимир Путин, по данным The Washington Post, в частном порядке признавал, что Украина может получить от США и ЕС гарантии, аналогичные этому положению, при условии, что войска Североатлантического альянса не будут размещены на ее территории.