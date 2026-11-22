Это же применимо и к ОРИ, отмечает он, ведь уже сейчас по закону эти требования могут быть предъявлены и к видеоигре. В РВИ также напоминают, что «игры с открытым чатом и сегодня формально подпадают под требования к организаторам распространения информации, нового закона для этого не нужно. Прецедент уже есть — PUBG Mobile в 2023 году стала первой игрой, включенной в реестр. Проблема не в норме, а в том, как ее будут применять»,— говорит Василий Овчинников. В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) отказались от комментариев.