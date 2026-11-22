В игры подгружают разрешения
Власти вновь обсуждают прокатные удостоверения для видеоигр
Как стало известно “Ъ”, правительство может поддержать введение прокатных удостоверений для видеоигр. Кроме того, обсуждается обязательная регистрация проектов в реестре организаторов распространения информации, что подразумевает хранение данных на территории России. Представители видеоигровой отрасли отмечают необходимость «равноприменимости» таких требований между российскими и иностранными разработчиками. Их также беспокоит возможный рост затрат.
Правительство в ходе обсуждения законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» видит целесообразным ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами. Об этом “Ъ” рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил еще один собеседник в видеоигровой отрасли. По данным последнего, правительство предлагает обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать обязанности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете.
Речь идет о регистрации проекта в соответствующем реестре Роскомнадзора, хранении данных на территории РФ, а также внедрении СОРМ.
Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был представлен в конце 2024 года. Предполагалось, что распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут использовать абонентский номер, Единую систему идентификации и авторизации (портал «Госуслуги») и Единую биометрическую систему. Госдума планирует доработать законопроект о регулировании видеоигр, чтобы разрешить спорные моменты и принять его в первом чтении уже в этом году. В частности, из законопроекта могут исчезнуть требования к авторизации пользователей, а также будут проработаны вопросы маркировки контента.
По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании.
Введение прокатных удостоверений уже обсуждалось в 2023 году, автором идеи выступала на тот момент первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (сейчас — уполномоченный по правам человека в России). Впрочем, участники рынка неоднократно предупреждали, что мера ограничит выход международных студий на российский рынок и может привести к ответным мерам в отношении отечественных разработчиков со стороны международных студий. “Ъ” направил запросы в аппараты вице-премьера и главы аппарата правительства Ирины Окладниковой, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в профильный ИТ-комитет Госдумы.
«Механизм прокатных удостоверений для видеоигр не подходит. Игра — это сервис, который меняется каждый день: сезоны, дополнения, контент, создаваемый игроками. Удостоверение, выданное в день релиза, через месяц описывает уже другую игру»,— объясняет глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. «Кроме того, экспертиза каждой версии каждой игры — это очередь, сроки и стоимость, которые ударят и по нашим собственным разработчикам, а не по тем, кого хотят ограничить»,— считает он.
В случае введения прокатных удостоверений важно будет обеспечить равноприменимость такого требования между российскими и иностранными разработчиками игр, добавляет источник в одной из крупнейших ИТ-компаний: «Получение же прокатных удостоверений иностранными лицами из недружественных стран пока трудно представить на практике».
Это же применимо и к ОРИ, отмечает он, ведь уже сейчас по закону эти требования могут быть предъявлены и к видеоигре. В РВИ также напоминают, что «игры с открытым чатом и сегодня формально подпадают под требования к организаторам распространения информации, нового закона для этого не нужно. Прецедент уже есть — PUBG Mobile в 2023 году стала первой игрой, включенной в реестр. Проблема не в норме, а в том, как ее будут применять»,— говорит Василий Овчинников. В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) отказались от комментариев.
По словам собеседника “Ъ” в видеоигровой отрасли, введение обязательного для игр требования к регистрации ОРИ создаст избыточную нагрузку на компании, так как далеко не все проекты подпадают под эти требования, а те, что им соответствуют, уже регистрируются. Введение же прокатных удостоверений негативно скажется на работе в России всего рынка: «Студиям разработки и платформам эти требования увеличат расходы».