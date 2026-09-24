Балкеры нагрузили фрахтом

Активный экспорт и высокая стоимость судового топлива привели к тому, что стоимость фрахта российского угля из порта Восточный в Китай достигла максимальных значений за всю историю. Аналитики ждут сохранения высоких ставок до октября, а угольщики отмечают, что текущие цены в портах Дальнего Востока и курс рубля позволяют экспорту оставаться рентабельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стоимость транспортировки угля из порта Восточный в Северный Китай за неделю к 18 сентября выросла на 6%, до $13,3–14,3 за тонну в зависимости от дедвейта балкера. Это стало максимальным значением за всю историю наблюдений, говорится в обзоре ЦЦИ. Ставки в Южную Корею выросли за неделю на 6%, до $12,5–13,3 за тонну. Перевозка в Индию из порта Восточный подорожала на 5–7%, до $24,5–40 за тонну в зависимости от порта прибытия и дедвейта балкера.

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Как сказано в обзоре аналитиков, достижению пиковых ставок фрахта способствовали активный экспорт угля с Дальнего Востока и высокая стоимость судового топлива.

По данным ЦЦИ, за месяц к 18 сентября котировка судового топлива VLSFO-380 в этом регионе выросла на 5%, до $829 за тонну, что стало максимумом с конца июня.

ОАО РЖД отмечало, что в августе перевозка угля в направлении восточных портов установила новый рекорд — 10,6 млн тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Экспорт угля из России в Китай в августе 2026 года вырос на 1,6% относительно июля и на 13,4% год к году, до 9,2 млн тонн, подсчитывали в Sxcoal. При этом, как отмечали аналитики, дорогая логистика в том числе снижает конкурентоспособность российского угля на китайском рынке.

Основная причина подорожания фрахта — увеличение стоимости топлива для сухогрузов, подтверждает гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин. Также, по его словам, есть сезонный фактор — к зиме транспортировка дорожает, так как в условиях ледовой обстановки работать может только флот ледового класса. Возможно, уже начинается процесс формирования зимних рынков оперирования таких судов, добавляет топ-менеджер. При этом, подчеркивает господин Коротин, текущий рост ставок фрахта не переводит бизнес в нерентабельный: фиксируемые сегодня цены на Дальнем Востоке и курс рубля к доллару позволяют экспортировать уголь с прибылью. В середине сентября цены на энергетический уголь в порту Восточный достигли максимума с конца 2023 года.

Эксперт в области логистики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина говорит, что на рынке одновременно сошлись несколько факторов: высокая загрузка балкеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рост российского экспорта через Дальний Восток, сокращение добычи угля в Китае и перестройка российских потоков после выпадения части Азово-Черноморского направления (АЧБ).

До конца сентября — октября госпожа Никитина ожидает сохранения повышенных ставок. Для заметной коррекции нужен рост доступного тоннажа либо ослабление грузовой базы, поясняет она. Эксперт энергетического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Софья Привалова также считает, что высокий уровень угольного фрахта сохранится как минимум до конца сентября. По ее словам, наступление межсезонья в азиатских странах и связанное с ним снижение спроса на уголь, а также рост доступного тоннажа из-за переориентации флота с АЧБ на Северо-Запад могут помочь нащупать «потолок» ставок.

По данным, которые приводит ЦЦИ, на неделе к 18 сентября в АЧБ не было зафиксировано ни одной сделки на перевозку угля, а число балкеров Panamax в балласте сократилось до трех в сутки. За 1–10 сентября железнодорожные отгрузки угля в адрес южных портов обвалились на 82%, до 2,3 тыс. тонн в сутки, отмечается в обзоре аналитиков. В Усть-Луге, согласно ЦЦИ, ставки на перевозку угля в Северный Китай и Западную Индию выросли на 4% и 6%, до $60,5 и $51,2 за тонну соответственно. Как отмечают аналитики, участники рынка фиксируют рост заявок на уголь на Балтике, железнодорожные поставки в порты Северо-Запада растут, а доступный тоннаж сокращается.

Полина Трифонова