Счетная палата оценила дефицит бюджета России в 5,8 трлн рублей за полгода

По итогам января-июня дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн руб. Он в 1,5 раза превышает запланированный показатель на весь год — 3,7 трлн руб. (1,6% ВВП). Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Источники внутреннего финансирования были исполнены на 6,1 трлн руб., превысив в 1,4 раза годовой показатель. Чистый объем привлеченных средств через облигации федерального займа составил 2,3 трлн руб., то есть 55,9% годового объема.

Доходы бюджета составили 18,5 трлн руб. за полгода (45,9 % прогнозируемого объема), из них 3,5 трлн руб. — нефтегазовые доходы, ненефтегазовые — 14,9 трлн руб. Счетная палата прогнозирует доходы бюджета на конец 2026 года на уровне 38,7 трлн руб., что меньше утвержденного объема на 3,9%.

Ведомство отмечает низкий уровень поступлений за полгода по утильсбору, доходам от управления средствами Фонда национального благосостояния и дивидендам. При этом был перевыполнен прогноз по налогу на прибыль организаций по процентам облигаций, а также по таможенным, экологическому и исполнительскому сборам.

Расходы бюджета за январь-июнь составили 24,4 трлн руб., то есть 54,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Значительнее выросло исполнение расходов на государственные закупки (7,5 трлн рублей), а также капитальное строительство или покупку имущества (0,7 трлн руб.).