Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

«Перепредъявлено обвинение в окончательной редакции, мы будем ориентировочно в конце недели знакомиться с материалами дела. Обвинение не изменилось, просто уточнены некоторые формулировки»,— сообщил ТАСС господин Бирюков.

Других процессуальных изменений по делу нет, отметил адвокат. Оно пока не было передано в суд, а следствие еще продолжается, добавил он.

Госпожу Мониаву обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Как сообщал «Ъ» господин Бирюков, дело связано с ее постом от февраля 2023 года. После задержания в начале сентября суд не стал ее арестовывать и назначил основательнице «Дома с маяком» запрет определенных действий. Лида Мониава после предъявления обвинений объявила об уходе с поста директора хосписа.