Выборы регионального значения

Вместе с предварительным распределением думских мандатов Центризбирком подвел итоги региональных кампаний — по выборам губернаторов и депутатов законодательных собраний. Хуже всего на них выступила «Справедливая Россия», которая лишилась сразу десятка местных фракций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Губернаторские выборы сюрпризов не принесли: после подсчета 100% протоколов все восемь кресел предсказуемо получили действующие руководители (см. график). При этом врио глав набрали нетипично низкий результат, заручившись поддержкой менее 70% избирателей. Для сравнения, Игорь Руденя — предшественник нового тверского губернатора Виталия Королева — на своих первых выборах в 2016 году набрал 72,1% голосов избирателей. Александр Богомаз, уступивший место новому брянскому руководителю Егору Ковальчуку, в 2015-м финишировал с 80%. А Вячеслав Гладков, которого сменил новый белгородский глава Александр Шуваев, в 2021-м получил 78,8%.

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На выборах в законодательные собрания, которые охватили без малого половину субъектов (см. карту), «Единая Россия» (ЕР) улучшила результат пятилетней давности почти повсеместно. Самый большой прирост партия власти показала на Дальнем Востоке — в Амурской области (+27 п. п.), Приморском крае (+24,1 п. п.) и на Камчатке (+21,6 п. п.). В 1,5 раза и более выросла поддержка единороссов в Санкт-Петербурге, Оренбургской и Псковской областях, более чем на треть — в Ленинградской области. Во всех перечисленных регионах, за исключением Северной столицы, самой «пострадавшей» от успеха ЕР партией оказалась КПРФ, которая потеряла от 7,4 до 21,9 п. п.

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Лучший результат и одновременно худшую его динамику ЕР показала в Чечне. Симпатии избирателей к партии власти там упали с 89,2% до 84,2%. Однако произошло это за счет прохождения в парламент республики новой фракции — ЛДПР (5,1%). Либерал-демократы не участвовали в чеченских выборах с момента самороспуска отделения в 2013 году, а до этого ни разу не преодолевали проходной барьер. Также символически «просел» результат ЕР в Карелии (-0,3 п. п.), Адыгее (-1 п. п.) и Ингушетии (-1,3 п. п.). Единственным регионом, где поддержка партии власти упала всерьез, стала Вологодская область. В 2021 году единороссы получили там 35,6% голосов, а в 2026-м — 32%.

Для КПРФ минувшие выборы можно считать неудачными. Партия сумела упрочить позиции лишь в трех регионах — уже упомянутых Чечне (+0,1 п. п.) и Вологодской области (+0,8 п. п.), а также на Орловщине (+1,9 п. п.) — родине председателя ЦК Геннадия Зюганова, которой управляет губернатор-коммунист Андрей Клычков. Однако своих фракций КПРФ при этом нигде не потеряла: за исключением парламента Ингушетии, в которой она не прошла и пять назад, все остальные ячейки пятипроцентный барьер преодолели.

Этого нельзя сказать о «Справедливой России» (СР), для которой региональная кампания завершилась полным провалом. Эсеры финишировали «с плюсом» только в Карелии, прибавив к солидным 12,8% еще 1,8 п. п. В остальном результат СР упал, а сразу в десяти субъектах — просто катастрофически: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Тюменской, Омской, Самарской и Тверской областях, а также в Красноярском крае, Мордовии и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) партия не набрала 5% и потеряла фракцию.

ЛДПР и «Новым людям» (НЛ) региональные выборы принесли значительный успех. Либерал-демократы прибавили в 27 регионах из 39, сохранив все имеющиеся фракции и заполучив чеченскую, а НЛ — почти повсеместно. «Новые» не смогли пройти только в парламент Еврейской автономной области (4,9%), Мордовии (4,4%) и Дагестана (1,1%), а также потеряли часть поддержки избирателей в Амурской области и на Камчатке (-0,5 и -3,4 п. п. соответственно). Однако партия получила сразу 12 новых фракций в заксобраниях, куда пять лет назад даже не баллотировалась,— в Приморье, ХМАО, Ингушетии, Адыгее, Алтайском крае, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Оренбургской и Мурманской областях. Более того, НЛ пробилась в парламенты Ставрополья и Тюменской области, куда пять лет назад не прошла.

Для непарламентской оппозиции местные выборы ничего хорошего не принесли. Традиционно «шестая» Партия пенсионеров преодолела пятипроцентный барьер только в 7 регионах, тогда как пять лет назад их было 15. «Коммунисты России» потеряли обе фракции в Омской и Амурской областях, а «Родина» — одну-единственную, которой располагала в Тамбовской. Ее результат пятилетней давности сократился здесь пятикратно — с 12,7% до 2,3%. А вот Партия прямой демократии сохранила свою единственную фракцию в Еврейской автономии.

Наконец, для «Яблока», принимавшего участие в кампании только в Новгородской области, голосование оказалось отчасти успешным. В 2021 году партия набрала здесь всего 3,8%, тогда как в 2026-м — 6,4%, что гарантирует прохождение ее представителей в парламент. Однако в традиционно более сильных для партии Карелии и Санкт-Петербурге списки «яблочников» были сняты.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”