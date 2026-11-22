В Германии 56 человек отравились угарным газом во время богослужения
Bild: в церкви на юге Германии угарным газом отравились 56 человек
В церкви в немецком Бад-Грёненбахе 56 человек отравились угарным газом во время воскресного богослужения. Об этом сообщает Bild со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным газеты, причиной стала неисправность отопительного прибора. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
Экстренные службы вели масштабную операцию, отмечает Focus Online. На месте работали многочисленные машины скорой помощи. В разговоре с изданием представитель диспетчерской службы спасения сообщил о серьезных травмах у четырех человек. Баварский Красный Крест сообщил, что во время службы потерял сознание ребенок.