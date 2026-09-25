Объявленного иноагентом политолога Александра Кынева арестовали по делу о наркотиках

Перовский суд Москвы 25 сентября арестовал политолога Александра Кынева (объявлен иностранным агентом) по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). Об этом сообщил «Ъ» его адвокат Михаил Бирюков. Когда политолог был задержан, неизвестно. Последний пост в его Telegram-канале был опубликован в среду, 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Александр Кынев (объявлен Минюстом иностранным агентом)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Политолог Александр Кынев (объявлен Минюстом иностранным агентом)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Политолог не признает вину, добавил адвокат. «Одно могу сказать — сбыта там нет»,— добавил Михаил Бирюков. Александру Кыневу (объявлен иноагентом) грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Александр Кынев (объявлен иноагентом) — кандидат политических наук, исследователь российских выборов и региональной политики. Он преподавал в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

В 2006 — 2012 годах Александр Кынев (объявлен иноагентом) руководил аналитическим отделом ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» (общероссийское движение «Голос» внесено в реестр иноагентов, международное движение признано нежелательным, организация прекратила работу).

В 2012 — 2018 годах Александр Кынев (объявлен иноагентом) был экспертом Комитета гражданских инициатив, координировал проект мониторинга выборов КГИ. В феврале 2026 года Министерство юстиции России объявило политолога иностранным агентом.