Землю перекладывают из портфеля в портфель

Группа ПИК продолжает оптимизировать портфель. Компания договаривается о продаже оценочно 3,2 га за 4–6 млрд руб. Землю планируется использовать под строительство 75,2 тыс. кв. м жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик Element, который в последнее время, напротив, расширяет портфель проектов в российской столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев / Коммерсантъ

Петербургский застройщик Element договаривается с группой ПИК о приобретении бизнес-парка River City на Ленинградском шоссе на севере Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Объект занимает 3,2 га земли, где согласовано строительство жилого комплекса на 75,2 тыс. кв. м. Стороны сделки отказались от комментариев.

Element работает в Москве с 2023 года, когда приобрел 0,5 га в Басманном районе в центре Москвы. Позже компания также выкупила площадку на Перовской улице на востоке столицы и землю в Тессинском переулке в центре города. По данным «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства жилья компании — 74 тыс. кв. м. Владельцами ООО СЗ «Элемент» в равных долях выступают Андрей Скоблов, Виталий Коробов, Андрей Захаренков и Дмитрий Андреев.

Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает сумму сделки в 4–5 млрд руб., коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин — в 5–6 млрд руб. В строительство комплекса новому владельцу нужно будет вложить еще 10–13 млрд руб., а выручка от реализации жилья может достигнуть 32–35 млрд руб., не исключает господин Проскурин. Продать участок с готовым проектом можно гораздо дороже, чем землю без документации, этим и пользуется ПИК, говорит господин Проскурин.

ПИК оптимизирует свой портфель проектов и долговую нагрузку за счет продажи ряда площадок другим застройщикам, считает Максим Чернядьев. Сдержанной политики запуска нового строительства на площадках девелоперы придерживаются из-за падения спроса на новостройки. В Москве, по подсчетам «Дом.РФ», в январе—августе 2026 года продажи в новостройках упали на 29% год к году, до 1,7 млн кв. м. В целом по России показатель вырос на 2%, до 14,6 млн кв. м.

В последнее время группа ПИК активно распродает свой земельный банк. Так, в конце 2025 года площадка по соседству с River City была продана региональному девелоперу Unikey, который приобрел у входящего в ГК ПИК застройщика Forma бывшую территорию Московского винно-коньячного завода на Ленинградском шоссе. Там можно построить жилой комплекс на 145 тыс. кв. м. ПИК также избавляется и от активов в других регионах.

Девелопер РСТИ подписал предварительный договор о покупке у ГК ПИК 5,34 га в районе Шкиперского протока с выходом к береговой линии Невы, писало издание «Деловой Петербург» на этой неделе. По словам руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, многие застройщики сейчас активно избавляются от неликвидных площадок, которые не вписываются в текущую стратегию компаний, скорректированную после заметной трансформации льготной ипотеки.

В свою очередь, для Element сделка соответствует стратегии расширения в Москве, говорит руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. Дмитрий Проскурин считает, что сейчас оптимальное время для приобретения участка по выгодной цене, так как в ближайшей перспективе можно ожидать восстановления спроса на жилье по мере сокращения ключевой ставки ЦБ.

Дарья Андрианова