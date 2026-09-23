Лавров исключил приостановку СВО для проведения переговоров с Украиной
Россия не будет приостанавливать специальную военную операцию для проведения переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркнул он.
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«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции»,— сказал Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, европейские страны хотят приостановки военных действий для пополнения запасов вооружений Украины.
Во время визита в Москву в начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили заинтересованность в урегулировании конфликта, отметил Сергей Лавров.
Под «горьким опытом» имеется в виду опасение, что временная пауза будет использована для перегруппировки и перевооружения. Поэтому переговоры отделяются от перемирия: их рассматривают как способ прийти к мирному соглашению, а не как основание для остановки боевых действий на время диалога.
Из этого следует ограниченный формат возможной остановки боевых действий. Прекращение огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей российская сторона не одобряла; остановка связывалась с результатом переговоров, который должен быть твердым и устойчивым и устраивать Москву.
Предшествующий опыт переговоров относится к 2022 году: контакты между Россией и Украиной начались через несколько дней после начала специальной военной операции, а в мае Украина вышла из переговорного процесса. На этом фоне нынешняя позиция исключает схему, при которой сначала вводится пауза, а затем стороны пытаются наполнить ее содержательными договоренностями.