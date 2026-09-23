Лавров исключил приостановку СВО для проведения переговоров с Украиной

Россия не будет приостанавливать специальную военную операцию для проведения переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции»,— сказал Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, европейские страны хотят приостановки военных действий для пополнения запасов вооружений Украины.

Во время визита в Москву в начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили заинтересованность в урегулировании конфликта, отметил Сергей Лавров.