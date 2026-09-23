Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего срок за изнасилование, к 15 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии в отношении его бывшей ассистентки Мириам Хейли. Об этом написали СМИ, включая NBC News и The Guardian. Мириам Хейли обвинила Вайнштейна в том, что в 2006 году он принуждал ее к сексу. Сам он не признал вину по этому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Barry Williams / The Daily News / AP Фото: Barry Williams / The Daily News / AP

Процесс длился больше года. В прошлом году нью-йоркский суд признал Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении Мириам Хейли. Однако присяжные не смогли прийти к согласию по другому пункту обвинения — в изнасиловании девушки. В итоге прокуратура сняла этот пункт, оставив только сексуальное насилие — именно за это и был вынесен приговор сегодня.

В 2017 году обвинения против Харви Вайнштейна выдвинули более 80 женщин, включая известных актрис. Тогда расследования этих дел и публикации о них инициировали движение #MeToo. В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения. Спустя четыре года приговор отменили из-за нарушений во время процесса. Однако продюсера не освободили: в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса, чье имя не раскрывается.

Яна Рождественская