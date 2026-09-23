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Лед тронулся

Верховный суд подготовил реформу института присяжных заседателей

Верховный суд предложил концепцию реформирования суда присяжных, основанную на принципе «социального партнерства». Она предполагает включение председательствующего судьи в состав коллегии и сокращение числа присяжных до четырех человек. Они смогут присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов, а оснований для отмены оправдательных приговоров станет меньше. Однако отказаться от назначения присяжным будет труднее.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) подготовил концепцию реформы суда присяжных в России, сообщил зампред ВС — председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин на круглом столе «Перспективы реформирования суда с участием присяжных заседателей в РФ», который прошел 23 сентября в Российском государственном университете правосудия (РГУП). Он напомнил, что число дел, рассмотренных судом присяжных, на протяжении многих лет остается крайне низким (в прошлом году их было всего 643), а высокий процент отмен оправдательных приговоров, вынесенных такими судами, представляет собой «особую проблему». Так, в 2022 году вышестоящие суды отменили 65% оправдательных приговоров, вынесенных судами присяжных, а в 2025 году этот показатель достиг уже 81%. Сложности возникают и с формированием самих коллегий.

Источник в ВС напомнил “Ъ”, что после того, как ровно год назад высшую инстанцию возглавил Игорь Краснов, там создана и действует под его руководством рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российской судебной системы. Ею уже подготовлен и внесен в Госдуму ряд законопроектов, направленных на повышение эффективности правосудия и снижение судебной нагрузки. Концепция реформы суда присяжных — еще один закономерный этап этой работы, пояснил собеседник.

Раскрывая коллегам суть новой инициативы, судья ВС Сергей Зеленин признался, что в ВС не видят смысла в улучшении действующей модели суда присяжных, которая в свое время была позаимствована из англосаксонской правовой системы, но так и не прижилась на чуждой ей почве.

Логично встает вопрос о возвращении этого суда в лоно континентальной традиции, а это предполагает создание смешанной коллегии, в которую будут объединены присяжные и профессиональные судьи. По словам господина Зеленина, такая форма позволяет «существенно оптимизировать» ход судебного разбирательства и сократить срок рассмотрения дел, в чем заинтересованы все участники процесса.

При этом, подчеркнул судья, сохраняется разделение компетенций: присяжные заседатели по-прежнему будут принимать решение по вопросам факта, руководствуясь своим внутренним убеждением. Их мнение не будет зависеть от профессионального судьи, и они не должны будут мотивировать свое решение. Но за счет упрощения процедуры риск вынесения неясного и противоречивого вердикта снизится, а решения суда станут стабильнее, заверил Сергей Зеленин. В то же время председательствующий, будучи членом коллегии, сможет давать присяжным пояснения относительно порядка вынесения вердикта. Это позволит устранить неясности и противоречия, а авторитет и гарантия независимости профессионального судьи, состоящего в одной коллегии с присяжными, будут укреплять их уверенность в том, что и они не подвергнутся незаконному внешнему давлению, подчеркнул господин Зеленин.

Предлагаемый подход имеет еще одно преимущество, отметил судья: присяжным не придется удаляться из зала заседаний на время рассмотрения процессуальных вопросов. А это значит, что исчезнут основания оспаривать приговор при самом незначительном нарушении принципа разделения полномочий.

Упростятся и процедуры составления опросного листа и провозглашения вердикта. Также предлагается сократить число присяжных до четырех человек (сейчас в районных и гарнизонных судах основной состав коллегии присяжных заседателей состоит из шести, а в областных и приравненных к ним судах — из восьми человек).

Одновременно предлагается рассматривать исключительно в суде вопросы об освобождении кандидатов в присяжные от исполнения ими обязанностей. Подсудимый получит право отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом присяжных «при соблюдении добровольности и осознанности этого отказа». А вот отмена вышестоящим судом приговора со ссылкой на нарушения порядка отбора присяжных станет невозможна, если только такие претензии не были заявлены ранее. В заключение Сергей Зеленин подчеркнул, что концепция нового суда присяжных «сродни идее социального партнерства», когда профессиональный судья и представители народа, участвующие в отправлении правосудия, не противопоставляются друг другу, не отделяются друг от друга, а их общая работа становится залогом доверия к суду.

Участвовавших в обсуждении представителей юридического сообщества больше всего волновал вопрос, позволит ли предложенная ВС концепция решить системные проблемы, с которыми сталкивается сегодня институт суда присяжных.

Отказ от искусственной изоляции присяжных сделает участие в суде более понятным для граждан и позволит снизить противоречивость принимаемых решений, заявила завкафедрой уголовно-процессуального права РГУП Оксана Качалова. В то же время сокращение числа присяжных решает проблему явки и снижает организационные издержки, отметила она, а конструкция из четырех заседателей и одного судьи сохраняет решающее значение «народного элемента» в составе суда.

Изучение зарубежного опыта подтверждает, что сокращение скамьи присяжных вполне возможно, сообщил первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Илья Кучеров: в разных юрисдикциях их количество без ущерба для правосудия колеблется от 2 до 20. Что же касается мер, повышающих мотивацию граждан к участию в суде, то они очень разнообразны и могут включать, например, штрафы для уклонистов.

По мнению Сергея Насонова, профессора Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, предлагаемая модель коллегии присяжных несет риск утраты присяжными независимости: никто не говорит, что судья обязательно будет давать указания присяжным, но гарантии независимости утрачиваются, предупредил он. Завкафедрой Университета прокуратуры Александр Халиулин, напротив, убежден в беспочвенности опасений, что присяжные попадут под чье-то влияние и превратятся в «кивал» (как в советское время называли народных заседателей). «У нас сейчас совершенно другие граждане»,— заверил господин Халиулин.

Анастасия Корня

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