«Аэрофлот», «Роснефть» и еще 6 компаний перенесут часть рабочих мест в регионы
Министерство экономического развития России определило критерии для переезда части функций госкомпаний из Москвы в регионы. В фокусе такой работы сейчас восемь крупных холдингов. Речь идет про РЖД, «Аэрофлот», «Почту России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть». Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По словам господина Решетникова, чтобы компания могла перенести некоторые подразделения в регионы, должны соблюдаться два условия: штат от 2 тыс. человек в Москве и компания не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу. Второе условие министр объяснил загруженностью комплекса, который «занят объективно другими задачами».
«У нас в фокусе оказалось восемь крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест — 270 тыс., в Москве. Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением»,— сказал господин Решетников.
По словам министра, РЖД планируют создать во Владимирской области инновационный кластер и перевести туда до 2 тыс. сотрудников. «Транснефть» может перенести в регионы бэк-офис с 1 тыс. сотрудниками. «Почта России» переводит в Татарстан свою IT-компанию с 3 тыс. сотрудниками.
На практике для части организаций рассматривался не полный переезд центрального офиса, а перенос отдельных функций при обязательном создании рабочих мест в регионе. При переезде компании должны либо перевести туда часть действующего штата, либо нанять сотрудников на месте — поэтому результат зависит не только от решения о размещении подразделения, но и от доступности кадров.
Реализацию могут ограничить дефицит квалифицированных специалистов и снижение эффективности управления из-за удаленности от Москвы. Для размещения центральных офисов в регионах также может потребоваться строительство или ремонт помещений, что увеличит затраты компаний.