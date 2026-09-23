«Аэрофлот», «Роснефть» и еще 6 компаний перенесут часть рабочих мест в регионы

Министерство экономического развития России определило критерии для переезда части функций госкомпаний из Москвы в регионы. В фокусе такой работы сейчас восемь крупных холдингов. Речь идет про РЖД, «Аэрофлот», «Почту России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть». Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам господина Решетникова, чтобы компания могла перенести некоторые подразделения в регионы, должны соблюдаться два условия: штат от 2 тыс. человек в Москве и компания не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу. Второе условие министр объяснил загруженностью комплекса, который «занят объективно другими задачами».

«У нас в фокусе оказалось восемь крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест — 270 тыс., в Москве. Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением»,— сказал господин Решетников.

По словам министра, РЖД планируют создать во Владимирской области инновационный кластер и перевести туда до 2 тыс. сотрудников. «Транснефть» может перенести в регионы бэк-офис с 1 тыс. сотрудниками. «Почта России» переводит в Татарстан свою IT-компанию с 3 тыс. сотрудниками.