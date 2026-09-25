ЕС спустя два года согласовал выделение €6,6 млрд для помощи Украине

Страны Евросоюза согласовали выделение Украине €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это решение блокировалось Венгрией два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«€900 млн предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. €1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. А €4,7 млрд будут возмещены государствам-членам, причем некоторые уже заявили, что направят свою долю на Украину»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.

ЕС не мог согласовать выделение этих средств из-за вето Венгрии — на тот момент премьер страны Виктор Орбан с 2024 года блокировал это решение из-за рисков эскалации и нежелания тратить деньги на военную помощь Украине. Сменивший его на посту главы правительства Петер Мадьяр согласился снять вето, а ответ ожидает разблокировки Брюсселем €16,4 млрд европейского финансирования для Венгрии.

Созданный в 2021 году Европейский фонд мира финансируется за счет прямых взносов стран ЕС. Эти средства используются для совместных закупок вооружений для Украины и компенсации странам, оказывающим поддержку украинской стороне. Финансовый потолок фонда изначально составлял около €5 млрд, теперь — €17 млрд.

Лусине Баласян