ЕС спустя два года согласовал выделение €6,6 млрд для помощи Украине
Страны Евросоюза согласовали выделение Украине €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это решение блокировалось Венгрией два года.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
«€900 млн предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. €1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. А €4,7 млрд будут возмещены государствам-членам, причем некоторые уже заявили, что направят свою долю на Украину»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.
ЕС не мог согласовать выделение этих средств из-за вето Венгрии — на тот момент премьер страны Виктор Орбан с 2024 года блокировал это решение из-за рисков эскалации и нежелания тратить деньги на военную помощь Украине. Сменивший его на посту главы правительства Петер Мадьяр согласился снять вето, а ответ ожидает разблокировки Брюсселем €16,4 млрд европейского финансирования для Венгрии.
Созданный в 2021 году Европейский фонд мира финансируется за счет прямых взносов стран ЕС. Эти средства используются для совместных закупок вооружений для Украины и компенсации странам, оказывающим поддержку украинской стороне. Финансовый потолок фонда изначально составлял около €5 млрд, теперь — €17 млрд.
Практический смысл решения — восстановить канал, через который Европейский союз возмещает государствам расходы на уже переданную Украине военную технику и финансирует закупки вооружений для украинской армии. Компенсация предоставляется за конкретные виды поставок, поэтому разблокированный пакет поддерживает не только новые закупки, но и дальнейшее участие стран ЕС в передаче оружия Украине.
Европейский фонд мира не входит в бюджет ЕС: его пополняют сами государства—члены, а решения об использовании средств принимаются единогласно. Поэтому позиция одной страны способна остановить весь транш, а снятие вето устраняет именно это институциональное ограничение. После политического согласования Европейская служба внешних связей должна подготовить нормативный документ, который затем рассмотрит Совет ЕС.