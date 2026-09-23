США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

США пригласили президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Фото: Yuki Iwamura / AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Yuki Iwamura / AP

«Мы пригласили президента Путина на G20. Мы думаем, что это хорошая возможность для него взаимодействовать не только с президентом (США Дональдом Трампом.— "Ъ"), но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, он примет это приглашение»,— сказал господин Рубио. Он назвал саммит возможной площадкой для переговоров российского и американского президентов.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Владимир Путин планирует пропустить саммит G20. Он состоится 14-15 декабря. По данным агентства, в приоритете у российского президента — саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, который проведет председатель КНР Си Цзиньпин. АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь.