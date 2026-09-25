Памфилова призвала критикующих трехдневное голосование политиков умерить эгоизм
Памфилова ответила на критику трехдневного голосования
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала политиков, критикующих многодневное голосование на выборах в Госдуму, «умерить партийный эгоизм». Об этом она сказала во время заседания по утверждению итогов выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Надеюсь, что ряд политиков умерит партийный эгоизм. Некоторые жаловались, что неудобно, тяжело наблюдать. Да, конечно, сложнее, труднее было. Но членам комиссий еще сложнее было»,— сказала госпожа Памфилова.
Председатель ЦИКа отметила, что комиссия приняла решение проводить трехдневное голосование на основе пожеланий граждан и для безопасности людей. «Как раз в этой кампании трехдневное голосование оказалось одним из важнейших факторов в обеспечении безопасности, потому что позволило нам рассредоточить граждан, не допускать больших скоплений народа»,— уточнила она.
Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. По данным ЦИКа, явка составила 59,8%. Госпожа Памфилова назвала это рекордным показателем.
Трехдневный формат голосования позволяет избирательной комиссии назначать голосование на несколько дней подряд, но не более чем на три. При этом не применяются досрочное голосование и возможность открепиться для голосования по месту пребывания. Впервые такая система была использована во время пандемии, и ее введение обосновывалось необходимостью обеспечения безопасности избирателей.
Организационно, бюллетени хранятся до закрытия участков в последний день голосования, и только после этого начинается подсчет. Для обеспечения контроля на крупных участках предусматривалось круглосуточное видеонаблюдение, а также запечатывание сейф-пакетов. В случае обнаружения следов вскрытия таких пакетов результаты голосования должны были отменяться.
Критики многодневного голосования называли хранение бюллетеней в ночное время и контроль за голосованием вне помещения основными рисками. Полноценное наблюдение усложняется и становится более затратным, поскольку наблюдателям и членам комиссий приходится работать все три дня, что затрудняет поиск людей, готовых совмещать такую работу с основной занятостью.