Памфилова призвала критикующих трехдневное голосование политиков умерить эгоизм

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала политиков, критикующих многодневное голосование на выборах в Госдуму, «умерить партийный эгоизм». Об этом она сказала во время заседания по утверждению итогов выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Надеюсь, что ряд политиков умерит партийный эгоизм. Некоторые жаловались, что неудобно, тяжело наблюдать. Да, конечно, сложнее, труднее было. Но членам комиссий еще сложнее было»,— сказала госпожа Памфилова.

Председатель ЦИКа отметила, что комиссия приняла решение проводить трехдневное голосование на основе пожеланий граждан и для безопасности людей. «Как раз в этой кампании трехдневное голосование оказалось одним из важнейших факторов в обеспечении безопасности, потому что позволило нам рассредоточить граждан, не допускать больших скоплений народа»,— уточнила она.

Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. По данным ЦИКа, явка составила 59,8%. Госпожа Памфилова назвала это рекордным показателем.