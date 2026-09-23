Генеральные доверенности

В переданных во временное управление Nestle, FM Logistic, «Ашане» и «Лемана Про» прошла смена гендиректоров. Во всех компаниях сохранена прежняя команда менеджмента, что, по мнению экспертов, могло стать необходимой мерой из-за отсутствия у новых руководителей необходимой экспертизы и опыта. Существенных изменений в стратегии и работе этих компаний на рынке ждут не ранее чем через полгода-год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В переданных во временное управление российских активах компаний Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про» прошла смена руководителей. Новым гендиректором ООО «Ашан» стал Илья Бердников, «Лемана Про» — Денис Исаев, FM Logistic — Евгений Ненашев, а управляющей ООО «Нестле Россия» 23 сентября официально стало АО «Л.Е.В. Менеджмент». Эта компания и получила в ведение доли в структурах Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» 17 сентября.

Илья Бердников, следует из его профиля в LinkedIn, в 2020–2022 годах возглавлял департамент X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), затем работал в грузинской алкогольной компании Askaneli, канадской строительной Bothwell Accurate Co., а в декабре 2024 года перешел в Росимущество.

Денис Исаев — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева и учредитель ООО «Центр-Отель», которому принадлежит отель Marriott в Краснодаре.

Евгений Ненашев — совладелец фонда «Лига помощи зависимым "Второй шанс"», основанного партией «Новые люди». Ранее ему принадлежали доли в банке «Аскания Траст» (лишен лицензии в 2014 году) и нескольких недействующих компаниях, в том числе «Сити Медиа» и «Сити Интертеймент Групп», где его партнером был Вадим Чигиринский, сын некогда крупного девелопера и экс-акционера Sibir Energy Шалвы Чигиринского.

Назначения во всех случаях прошли по одной схеме, с сохранением действующего менеджмента. В российских FM Logistic, «Ашане» и «Лемана Про» заявили, что прежние руководители компаний Олег Альхамов, Ася Балабай и Лоран Дефассье продолжат работу в качестве исполнительных директоров. «Наша задача — сохранить непрерывность операционной деятельности»,— заявили в FM Logistic. В «Лемана Про» сообщили, что магазины, склады и другие объекты и сервисы функционируют штатно и приоритетом остается обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса. В Nestle пояснили, что Денис Войтюк сохранит операционное руководство компанией в качестве исполнительного директора ООО «Нестле Россия». Группа продолжает свою коммерческую деятельность.

Передача во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» долей в российских активах Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» по указу Владимира Путина стала одной из самых масштабных подобных мер за последние годы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября отметил, что речь идет о компаниях из недружественных стран, которые «самым активным образом» вовлечены в военные действия против РФ. Глава РСПП Александр Шохин 23 сентября сказал журналистам, что это может быть упреждающим сигналом для ЕС, чтобы предотвратить использование замороженных российских активов. В Infoline оценивали стоимость структур Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» минимум в 600 млрд руб.

Гендиректор Stonebridge Legal Роман Прудентов объясняет, что гендиректор выполняет функции единоличного исполнительного органа. Он представляет компанию, заключает сделки, организует деятельность. Эксперт предполагает, что в выборе кандидатур на посты директоров «Л.Е.В. Менеджмент» мог ориентироваться на людей, которые могут представлять интересы компании и взаимодействовать с текущей командой. Партнер коллегии Pen & Paper Артем Копылов предлагает не считать гендиректора исключительно формальной фигурой. Он принимает на себя обязанности руководителя общества и при наличии установленных законом оснований может отвечать за причиненные компании убытки, говорит эксперт.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев считает, что важно не сравнивать ситуацию с классическим наймом CEO, когда ищется лучший управленец на рынке. Здесь важнее не отраслевая экспертиза, а доверие управляющей стороны и способность обеспечить контроль, уверен он.

Такой подход определил профиль потенциальных кандидатов: люди из госструктур, банковской сферы, с опытом работы в чувствительных активах. Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов называет сохранение менеджмента своеобразным сигналом рынку: в краткосрочной перспективе радикальных изменений стратегии не планируется.

Алексей Чихачев утверждает, что смена гендиректоров означает, что прежняя команда больше не решает в первую очередь вопросы инвестиций. Сохранится в ее компетенции, вероятно, рутинная операционная деятельность. В стремлении оставить прежних управленцев он видит прагматичную логику. Крупный ритейл и логистика — это тысячи сотрудников, сложные цепочки поставок, контракты, ИТ-системы, отношения с арендодателями и поставщиками: человек со стороны разбирается в таком бизнесе минимум полгода-год.

Господин Чихачев говорит, что сейчас у переданных во временное управление компаний начинается переходный с этап, который продлится полгода-год. Время уйдет на аудит, погружение в бизнес и проч. После этого можно ждать уже заметных изменений по корректировке стратегии и составу команды. Артем Копылов считает, что первым шагом новых гендиректоров переданных во временное управление компаний может стать комплексная проверка состояния бизнеса: активов и обязательств, денежных потоков, существенных договоров, налоговых и судебных рисков.

Управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина называет специфическими рисками для иностранных компаний вопросы, связанные с лицензионными платежами, ИТ- и сервисными соглашениями, поставками, внутригрупповым финансированием. Эксперт замечает, что, например, в «Ашане» менеджменту уже было предложено воздерживаться от изменения штатного расписания и существенных выплат высшему руководству, изменения организационной структуры, реорганизации, создания и отчуждения дочерних обществ, досрочного расторжения существенных договоров.

Это характерная логика переходного контроля: сначала обеспечить статус-кво и ограничить действия, способные изменить состояние бизнеса, затем провести инвентаризацию и комплексный анализ бизнеса, поясняет госпожа Сорокина.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина