Троим не продлевать

После полутора недель переговоров послы стран—членов Евросоюза исключили из санкционного списка инвестора Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Одновременно ЕС впервые продлил персональные санкции в отношении остальных почти 3 тыс. российских физических и юридических лиц сразу на три года вместо стандартных шести месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Вопрос о выводе из-под санкций Алишера Усманова и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана был поднят еще в середине сентября. За их исключение из санкционного списка выступали Франция, Словакия и Люксембург. Позже появились сообщения, что это требование поддержали Италия и Хорватия. Однако на заседании 15 сентября послам не удалось прийти к общему мнению, и, чтобы дать время на согласование вопроса, санкции продлили на неделю — до 22 сентября.

21 сентября появилась информация о компромиссе: санкционный режим решили продлить сразу на три года в обмен на вывод нескольких персон из-под санкций.

Но в последний момент против выступила Латвия. Дискуссии возобновились утром 22 сентября, и только к вечеру Рига сняла свои возражения.

«В контексте пересмотра санкций совет принял решение не продлевать включение в список трех индивидуальных лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших»,— указано в заявлении Совета ЕС от 22 сентября.

Газета Financial Times (FT) ранее сообщала, что Франция добивалась снятия ограничений с Алишера Усманова в обмен на освобождение двух своих граждан, осужденных в Азербайджане. При этом ни Париж, ни Баку, ни Москва не подтверждали эту информацию. Однако 23 сентября, сразу после снятия санкций ЕС, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании гражданина Франции Мартина Райана.

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В марте 2026 года его приговорили к десяти годам по обвинению в шпионаже в пользу Парижа. Райана задержали в Баку в декабре 2023 года — он возглавлял компанию Merkorama, занимавшуюся импортом продуктов питания. Сам француз все обвинения отрицал. Помимо Райана, в Азербайджане отбывает 12-летний срок топ-менеджер компании Saur Анасс Дерраз, осужденный по делу о взятке. О его помиловании пока не сообщалось.

Положительному решению по Алишеру Усманову во многом способствовало обращение его адвокатов в Еврокомиссию.

По данным портала IntelliNews, 14 августа они направили письмо, в котором указали: с 2022 по 2026 год более 3235 публикаций в СМИ были исправлены с целью удаления ложных утверждений об инвесторе. Всего решения затронули 60 стран, включая всех членов ЕС, Великобританию и США.

Наиболее громким прецедентом стал вердикт Земельного суда Гамбурга от 23 января 2026 года. Коллегия судей встала на сторону Усманова в тяжбе против Frankfurter Allgemeine Zeitung. В 2023 году газета опубликовала материал «По поручению Кремля» о связях инвестора с российскими госструктурами. Доказательства журналисты предоставить не смогли — иск о клевете был удовлетворен в полном объеме.

Люксембург, настаивавший на исключении Фридмана, имел свой интерес: в мае 2024 года основатель «Альфа-групп» подал к этому государству иск на $16 млрд. Он находится на рассмотрении Гонконгского арбитража — Михаил Фридман оспаривает заморозку активов, которыми владеет через люксембургские холдинговые компании.

Кроме Алишера Усманова и Михаила Фридмана, из санкционного списка исключили Андрея Фалалеева, бывшего ректора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Он находился под санкциями ЕС с 2023 года. Также вычеркнули одно юрлицо — Redbird Corporate Services Ltd, зарегистрированную на Маврикии компанию, которую в 2025 году внесли в черный список за помощь российским экспортерам в обходе санкций.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в Европе. FT называет его прецедентным и указывает, что оно наносит удар по всей санкционной политике ЕС.

Раньше исключение из санкционного списка происходило в основном по решению суда или в связи со смертью — теперь же оно стало результатом давления отдельных стран, руководствовавшихся национальным интересом. По оценке издания, это разрушает принцип коллективной солидарности внутри объединения: другие государства вряд ли захотят жертвовать своими интересами при согласовании будущих ограничений. Именно поэтому санкции в отношении остальных фигурантов продлили сразу на три года — Брюссель попытался застраховаться от того, чтобы каждые полгода отдельные европейские столицы выдвигали новые ультиматумы.

В Москве считают незаконными санкции в отношении Усманова, Фридмана и других россиян. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан»,— сказал он.

Арсений Иванов