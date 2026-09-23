Объявленного иноагентом Юрия Дудя внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Внесение в список предполагает заморозку средств и приостановку обслуживания в банках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Юрий Дудь уехал из России в апреле 2022 года после того, как Минюст включил его в реестр иноагентов. В ноябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.

Дело в отношении Юрия Дудя (иноагент) было возбуждено из-за того, что он не маркировал материалы плашкой иноагента. Блогер объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.