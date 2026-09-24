Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%
Министерство финансов России в рамках бюджетного пакета предложило внести изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы.
Речь идет о доходах по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%.
Как поясняют в Минфине, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это, по мнению ведомства, в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ.
Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов — необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников СВО. Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн граждан.
Предложение включить пассивные доходы в основную прогрессивную базу НДФЛ меняет механизм их налогообложения. Ранее доходы от депозитов, продажи ценных бумаг и долей участия облагались по усеченной прогрессивной шкале: 13% для сумм до 2,4 млн рублей и 15% для превышающих эту сумму, без дальнейшего повышения ставки. Теперь эти доходы будут суммироваться с остальными и подпадать под общую прогрессивную шкалу НДФЛ, что может привести к применению ставок до 22% для высокодоходных граждан.
Такой подход направлен на более справедливое распределение налоговой нагрузки и формирование дополнительных доходов бюджета. В результате ожидается значительный рост поступлений: например, от НДФЛ с процентных доходов по вкладам граждан федеральный бюджет в 2025 году может получить 252 млрд рублей против 109 млрд рублей в 2024 году. Сборы налога на дивиденды, превышающие 2,4 млн рублей в год, также прогнозируются к увеличению со 87 млрд рублей в 2024 году до 120 млрд рублей в 2025 году. При этом льгота по продаже недвижимости при длительном сроке владения сохранится независимо от дохода, но освобождение от налогов за долгосрочное владение акциями будет ограничено для годового дохода свыше 50 млн рублей.