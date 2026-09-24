Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%

Министерство финансов России в рамках бюджетного пакета предложило внести изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы.

Речь идет о доходах по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%.

Как поясняют в Минфине, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это, по мнению ведомства, в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов — необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников СВО. Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн граждан.