Король не умер, но и не здравствует
Александр Зверев уступил финал итогового турнира АТР Карлосу Алькарасу
Победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн, завершившегося в Турине, стал испанец Карлос Алькарас, который в двух партиях обыграл первую ракетку мира Александра Зверева из Германии. Это поражение не позволило немецкому теннисисту взять третий титул на Nitto ATP Finals за карьеру и слегка смазало впечатление от его финиша в личных турнирах нынешнего сезона, который стал для него весьма успешным.
В прошлом году подобный результат решающего матча итогового турнира едва ли дал бы пищу для пространных рассуждений. Победа Карлоса Алькараса над Александром Зверевым выглядела бы предсказуемой и закономерной. Однако на финише нынешнего сезона ситуация выглядит иначе, поскольку мировой рейтинг возглавляет немецкий теннисист. А любая неудача первой ракетки мира в подобном финале, да еще против одного из прямых конкурентов в борьбе за лидерство, весьма принципиальна.
Да, Алькарас, прошлогодний гегемон мужского тенниса завершает этот сезон лишь третьим, позади Зверева и Янника Синнера. Но пройдет еще год или даже всего несколько месяцев, и расстановка в топ-3 мирового рейтинга, вполне возможно, изменится. Вторая в нынешнем сезоне встреча Алькараса со Зверевым, как и первая, полуфинал Australian Open, завершилась победой испанца, причем еще более убедительной. Победой, которая лишний раз напомнила, что, по-своему заслуженное восхождение немецкого теннисиста на вершину рейтинга отчасти стало следствием травм, с которыми Алькарас и Синнер столкнулись по ходу сезона.
Большую часть этого финала Зверев мало напоминал почти безукоризненного теннисного аса, который в четырех предыдущих матчах в Турине ни разу не отдал свою подачу.
Скоростная игра по всему корту, предложенная ему Алькарасом, требовала идеального исполнения тактического плана, а вместо этого у первой ракетки мира сериями шли ошибки. Начало матча для Зверева стало логическим продолжением концовки его полуфинала против Даниила Медведева — с той лишь разницей, что россиянин не сумел воспользоваться чужой слабиной, а испанец — смог. Правда, произошло это не в первом, а в третьем гейме, который Зверев отдал под ноль. Его веру в себя быстро подточили отменный чужой прием, после которого он не успевал вовремя выходить из движения подачи и оказывался в роли обороняющего, а также тотальное давление Алькараса на задней линии.
Без вариантов отдав первый сет, Зверев и во второй партии был вынужден отыгрываться, с боем выцарапывая каждое очко. Но поведя — 4:2, Алькарас немного сбавил. На брейк, сделанный им в третьем гейме, Зверев спустя пять геймов ответил своим, а, уступая 4:5, испанец имел на своей подаче 0:30. Однако в следующем розыгрыше Звереву не хватило каких-то миллиметров, и Алькарас, справившись с собой, вовремя восстановил точность своих ударов.
Кульминация наступила на тай-брейке. Ведя — 3:0, Алькарас проиграл шесть очков подряд, и Зверев получил прекрасную возможность перевести финал в третий сет. Но испанец сократил отставание до минимума, а при розыгрыше третьего сетбола, уже на своей подаче, Звереву немного не хватило мощи и четкости. Больше шансов у него не было: из четырех следующих розыгрышей Алькарас оставил за собой три.
В итоге — 6:2, 7:6 (9:7) в пользу испанца, впервые ставшего лучшим на итоговом турнире, заработавшего вместе с 1500 рейтинговых очков $5,171 млн и установившего рекорд по количеству призовых, полученных по итогам турнира АТР.
Звереву же, двукратному (2018, 2021) победителю Nitto ATP Finals, выигравшему ударами навылет лишь 12 очков и допустившему 31 невынужденную ошибку, с такой статистикой было нереально присоединиться к семи звездам прошлого, взявшим на заключительном состязании сезона не менее трех титулов. Таким образом, в этом году список турнирных триумфов первой ракетки мира ограничился лишь двумя победами — на Roland Garros и US Open. Хотя это такие победы, на которые, наверное, не жаль променять пару десятков других.