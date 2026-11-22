Скоростная игра по всему корту, предложенная ему Алькарасом, требовала идеального исполнения тактического плана, а вместо этого у первой ракетки мира сериями шли ошибки. Начало матча для Зверева стало логическим продолжением концовки его полуфинала против Даниила Медведева — с той лишь разницей, что россиянин не сумел воспользоваться чужой слабиной, а испанец — смог. Правда, произошло это не в первом, а в третьем гейме, который Зверев отдал под ноль. Его веру в себя быстро подточили отменный чужой прием, после которого он не успевал вовремя выходить из движения подачи и оказывался в роли обороняющего, а также тотальное давление Алькараса на задней линии.