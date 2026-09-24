Минтай кусается

Минтай, самая массовая российская рыба, за год подорожал в оптовой закупке на 59,3%. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Климов / Коммерсантъ Фото: Олег Климов / Коммерсантъ

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября 2026 года составила 215 руб. за 1 кг, следует из материалов ФГУП «Нацрыбресурс». Значение увеличилось на 2,4% за неделю, 10,3% за месяц и 59,3% в годовом выражении. Причина — в активном экспортном спросе и благоприятной конъюнктуре внешнего рынка, отмечают аналитики.

Минтай — наиболее массовая в России дикая рыба. С начала января по 21 сентября 2026 года на нее пришлось 50,1% всей рыбодобычи в стране, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Основной регион промысла — Дальний Восток. Оптовая стоимость минтая в два-три раза ниже, чем у трески.

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Рост цен на минтай прослеживается с начала 2026 года, но динамика ускорилась: в начале апреля он оценивался в 34,6% год к году (см. “Ъ” от 7 апреля). Тенденция прослеживается, несмотря на увеличение добычи: согласно материалам ВАРПЭ, на 21 сентября 2026 года вылов минтая в России составил 1,8 млн тонн, прибавив 2% год к году. Совокупный промысел рыбы и морепродуктов в тот же период сократился на 3,8%, до 3,6 млн тонн.

В Росрыболовстве “Ъ” пояснили, что предложение минтая в России достаточное для обеспечения как внутреннего, так и внешнего рынков.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов констатирует, что высокие цены сейчас стимулируют рыбаков максимально осваивать квоты. Факторов, оказывающих негативное влияние на промысел минтая, практически нет, а исчезновение тихоокеанской сардины и провал лососевой путины высвободили промысловые возможности, поясняет он. Рост стоимости минтая эксперт называет аномальным, связывая динамику в том числе с глобальным подорожанием мяса в мире. Тенденция привела к переоценке белковой корзины, повысив привлекательность рыбы.

Текущий рост стоимости минтая в России — это не решение рыбодобытчиков, а отражение ситуации на мировом рынке, частью которого выступает российская отрасль, уверяют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Поставки рыбопродукции за рубеж действительно растут. Согласно материалам Рыбного союза, ее совокупный экспорт в Китай в январе—августе в натуральном выражении увеличился на 19% год к году. Для мороженого минтая без головы прирост составил 25%, для филе — 15%. В страны Евросоюза в январе—июле поставки российского филе увеличились на 16% год к году.

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Дополнительным фактором роста цен может быть переориентация именно в сегменте белой рыбы. В АСРФ объединяют минтай, треску и пикшу в единый мировой рынок. Треска сейчас в дефиците: объем допустимого вылова на историческом минимуме из-за крайне негативной биологической и промысловой обстановки, напоминают в ассоциации. Этот дефицит, по мнению аналитиков, и перекладывается в цены на минтай. Продукция замещает треску, оптовая стоимость которой за год выросла на 40%, говорит Александр Ефремов. Эти виды рыбы, по его словам, могут подменять друг друга по значительной части готового ассортимента: филе, фарша, панировки, кулинарии.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает рост цен на минтай с «экономическими тисками», в которых сейчас находится добывающей сегмент рыбной отрасли. Александр Ефремов называет главным источником увеличения издержек добытчиков топливо, чья доля в розничной стоимости филе минтая достигает 37%. Мазут во Владивостоке с начала 2026 года подорожал на 18%, замечает он.

Высокие цены на минтай могут способствовать поиску альтернативы. Александр Ефремов говорит, что в России набирают популярность аквакультурные пангасиус и тилапия. Эта продукция из стран Азии продвигается как «универсальная белая рыба». Сейчас Россия — второй по величине рынок ее сбыта для Вьетнама, замечает он. Эксперт не считает рост импорта аквакультурной белой рыбы позитивным фактором из-за рисков применения в ней антибиотиков.

Александра Мерцалова