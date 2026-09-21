Зампред Верховного суда Юрий Глазов ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку заместителя председателя Верховного суда Юрия Глазова, сообщает ТАСС. Его шестилетний срок полномочий истекал 23 сентября. На переназначение 64-летний судья претендовать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Глазов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Юрий Глазов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

К назначению на эту должность ВККС в апреле порекомендовала единственного кандидата — Олега Нефедова. Сейчас он возглавляет дисциплинарную коллегию ВС. Ранее господин Нефедов признал движения ЛГБТ и сатанизма экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны. Он же вынес решение о легализации деятельности «Талибана» в России.

Юрий Глазов начал карьеру в 1990 году в суде Ленинского района Курска. В 2008 году президент Владимир Путин назначил господина Глазова председателем Арбитражного суда Белгородской области сроком на шесть лет. С марта 2013 года он возглавлял Арбитражный суд Поволжского округа. В 2020 году указом президента Юрий Глазов занял должность зампредседателя Верховного суда и председателя судебной коллегии по гражданским делам.

Юрий Глазов — заслуженный юрист РФ и кандидат юридических наук. Награжден множеством медалей, среди которых «Орден почета» и «За взаимодействие» I степени.