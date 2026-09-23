Деньги во льдах

Минтранс предложил финансировать достройку ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» за счет дополнительного инвестиционного портового сбора в размере 20 руб. на тонну экспортного груза. Взимая эту сумму в течение десяти лет, в бюджет планируется собрать свыше 200 млрд руб., что позволит сократить тариф на ледокольную проводку этими судами с 52 до 16 млн руб. в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Недостающие средства для достройки ледоколов проекта 22220 «Ленинград» и «Сталинград» планируется изыскать через взимание инвестиционного портового сбора в размере 20,07 руб. на тонну экспортного груза, следует из опубликованного Минтрансом проекта постановления правительства.

Как сообщается в сопроводительных документах к проекту, стоимость финансируемых на 100% из бюджета 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов (СУАЛ) и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО), составлявшая в момент принятия этого решения в 2022 году 143 млрд руб., выросла до 225,6 млрд руб. Также финансированием решено покрыть строительство двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.

«С учетом текущей стоимости строительства, без привлечения средств из федерального бюджета, прогнозный тариф на услуги по ледокольной проводке 5-го и 6-го СУАЛ составляет 52 млн руб. в сутки при заявляемом грузоотправителями предельном тарифе 15,7 млн руб. в сутки,— поясняется в документе.— Для снижения прогнозного тарифа на услуги по ледокольной проводке необходимо изыскание дополнительного источника финансирования».

В «Росатоме» не стали конкретизировать порядок расчета этих сумм. Но похожие цифры называл в июне 2025 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, если грузоотправители строят свою финансовую модель на себестоимости ледоколов, которая была десять лет назад, когда стоимость ледокольной проводки составляла 16 млн руб., сейчас, когда «ставка в банке на кредиты 26–27% годовых», ледокольная проводка будет стоить 60 млн руб. «Разница в четыре раза»,— подчеркивал он в интервью ТАСС.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что названные цифры не относятся к средней плате за рейс, а представляют собой суммарную стоимость суток работы ледокола, необходимую для погашения указанных инвестиций в определенные сроки. Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что ледокол в целом «дорогое удовольствие»: даже если оставить в стороне инвестиции и удорожание строительства, только эксплуатационные затраты по действующим ледоколам серии 22220, которые должны гаситься из тарифа, сейчас составляют около 3 млрд руб. в год, или 10 млн руб. в сутки.

Финансирование достройки за счет грузоотправителей или судовладельцев, в том числе через инвестиционный портовый сбор, для рынка не новость, оно стабильно анонсируется последние два года (см., например, “Ъ” от 18 декабря 2024 года и от 14 мая 2026 года). Но с точки зрения структуры этого финансирования наряду с портовым сбором предполагались разные варианты: например, взимание $1,5–2,75 с каждой тонны груза, проходящего по Севморпути (СМП). Но «Росатом» не считает возможным сильно повышать тариф на этой артерии, чтобы не отпугнуть от него грузоотправителей.

Спецпредставитель «Росатома» по вопросам Арктики Владимир Панов в 2025 году подчеркивал, что позиция госкорпорации — сохранение тарифа на ледокольные проводки, в том числе для всех новых и будущих ледоколов, на период до выхода инвестпроектов на СМП на запланированные величины. «Ожидается, что грузопоток по Севморпути составит базовые 109 млн тонн ориентировочно к 2030 году,— говорил он порталу Neftegaz.RU.— Такой объем грузоперевозок станет свидетельствовать, что СМП полностью сформировался и "раскатка" завершена. Тогда станет возможным введение определенного сбора с перевозки грузов по СМП».

По предложенному Минтрансом проекту, взимание 20,07 руб. с экспортной тонны груза будет осуществляться в течение десяти лет до 31 декабря 2036 года.

В документах сообщается, что сумма сборов составит 106,3 млрд руб. за шесть лет (2027–2032 годы) и 207,6 млрд руб. за десять лет. Эти средства должны поступить от 27 компаний, оперирующих флотом под российским флагом для вывоза экспортных грузов.

«Данная часть сбора необходима прежде всего для снижения прогнозного тарифа на услуги по ледокольной проводке судов,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.— Кроме того, ввод в эксплуатацию новых ледоколов повлечет за собой увеличение судоходства по Севморпути и потребует наращивания сил и средств аварийно-спасательного флота». В Минтрансе заверяют, что взимание нового сбора не приведет к резкому росту расходов судовладельцев.

Сумма в 20 руб. на тонну еще в начале июня, при том курсе рубля и внешнеэкономической конъюнктуре, выглядела заметной для экономики экспортеров, говорит глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас она кажется более адекватной с учетом ослабления рубля и роста цен на сырьевые ресурсы на мировом рынке, и это компромисс, который позволяет, с одной стороны, финансировать развитие ледокольного флота, а с другой — не сильно ухудшать финансовые результаты экспортеров. Если говорить о десятилетней перспективе, говорит он, это определенный вызов, но пока речь не идет о жесткой индексации, заложенной в проект, а о константе, это выглядит относительно терпимо.

Наталья Скорлыгина