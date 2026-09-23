Туман Генассамблеи

23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил с ним пути решения украинского конфликта. Их общению предшествовали переговоры президентов США и Украины, изложивших свое видение мирного урегулирования. Заявления Трампа и Зеленского не содержали новых предложений. Таким образом, обсуждение Украины на полях сессии Генассамблеи ООН стало еще одной упущенной возможностью вывести переговорный процесс из тупика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегации России и США во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт, но ни к каким прорывным решениям, судя по всему, не пришли

Фото: Yuki Iwamura / AP Делегации России и США во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт, но ни к каким прорывным решениям, судя по всему, не пришли

Фото: Yuki Iwamura / AP

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, прошедшая в среду в закрытом формате и продлившаяся чуть меньше часа, возобновила личные контакты глав дипломатических ведомств двух стран после их предыдущего общения ровно два месяца назад, 23 июля, в Маниле на полях саммита АСЕАН.

С российской стороны в переговорах в Нью-Йорке участвовали посол РФ в США Александр Дарчиев, постпред РФ при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С американской стороны в переговорах помимо госсекретаря принимали участие представители руководства Госдепа и постпред США при ООН Майк Уолц.

Госдеп ограничился коротким заявлением по итогам встречи, сообщив, что стороны обсудили «российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией».

Рубио от себя добавил, что США готовы содействовать переговорам по приостановке ударов по объектам энергетики России и Украины. По утверждению госсекретаря, российская сторона в ходе переговоров «выразила заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу».

Напомним, что предшествовавший этой встрече диалог глав дипломатических ведомств двух стран складывался непросто. Подтверждением этого стало то, что именно госсекретарь США на встрече в Маниле взял на себя миссию объявить Москве, что договоренности президентов США и России августа 2025 года в Анкоридже утратили актуальность, поскольку обстоятельства «на земле» изменились, в связи с чем мирному процессу по Украине якобы требуются «новые идеи и подходы».

Реагируя на заявление Марко Рубио о провале Анкориджа, Сергей Лавров тогда перевел мяч на половину американской стороны, призвав «понять, кто конкретно провалился».

После этого российская сторона перестала говорить о «духе Анкориджа» и заявила о готовности рассмотреть «новые идеи и подходы», о необходимости которых сообщил глава Госдепа США.

Однако никаких признаков того, что американская сторона готова предложить новые идеи относительно украинского урегулирования, на стартовавшей 21 сентября в Нью-Йорке неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН так и не появилось.

После прибытия в штаб-квартиру ООН, отвечая на вопрос журналистов, какое послание он хотел бы передать президенту Путину, Дональд Трамп ответил кратко: «Закончи войну». После этого в своей речи на Генассамблее ООН президент США лишь мельком упомянул Украину. «Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьемся результата»,— пообещал Трамп, добавив, что конфликт на Украине можно решить «быстрее, чем принято считать» (как этого можно добиться, он не сказал). Кроме того, он сообщил, что видел кадры из зоны боевых действий, и назвал их «ужасными».

Состоявшаяся после его речи в ООН встреча с Зеленским, на которой с американской стороны присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и американские переговорщики по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, состояла из 10-минутной открытой части и 40-минутного общения в закрытом режиме.

В ходе открытой части встречи говорил преимущественно Трамп, в то время как Зеленский в большей степени молчал и реагировал на слова Трампа мимикой.

В свою очередь, заявления Трампа содержали набор его привычных деклараций по Украине, которые до этого многократно звучали ранее. «Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти» — сообщил американский лидер.

Трампа спросили, как и когда может состояться его новая встреча с президентом Путиным. «Ну, я не знаю. Знаю, что он встретится. У нас уже состоялась встреча на Аляске. Думаю, он был бы готов и на еще одну. Не уверен насчет Майами»,— заявил президент Трамп, который 14–15 декабря будет принимать саммит G20 в Майами.

Как стало известно на следующий день в ходе брифинга Марко Рубио, Вашингтон направил Владимиру Путину приглашение на саммит «большой двадцатки». «Мы пригласили президента Путина на G20. Мы думаем, что это хорошая возможность для него взаимодействовать не только с президентом (США Дональдом Трампом.— "Ъ"), но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, он примет это приглашение»,— сказал господин Рубио.

На фоне отсутствия у Вашингтона новых идей по украинскому урегулированию принимающие участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН европейские лидеры пытаются перехватить инициативу у США.

В частности, они настаивают на неспособности Москвы решить задачи СВО военным путем, в связи с чем российская сторона якобы должна будет пойти на условия Киева, отказавшись от своих требований, и тем самым пойти на «быструю сделку», к которой призывает обе стороны президент Трамп.

«Сообщение, которое мы хотим донести до россиян, заключается в следующем. Слушайте, вы не победите в этом конфликте, поэтому давайте попытаемся его завершить. Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и сейчас нам нужно убедить Путина сесть за стол переговоров»,— заявил президент Финляндии Александр Стубб, воспроизводя нарратив о необходимости остановки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

В свою очередь, комментируя обсуждение украинского конфликта на 81-й сессии Генассамблеи ООН, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков констатировал, что «пока никаких предпосылок для выхода на мир, для выхода на мирный проект договоров нет». Дмитрий Песков также подтвердил слова Трампа о возможности провести еще одну российско-американскую встречу в верхах, которая, как он отметил, пока остается гипотетической, поскольку по этому вопросу «никаких конкретики нет».

«Что касается встречи Путина с Зеленским — здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять»,— добавил представитель Кремля.

Сергей Строкань