Бойца ММА Амира Алиева задержали в Париже по подозрению в изнасиловании
Российского бойца смешанных единоборств (MMA) в легчайшем весе Амира Алиева задержали в Париже, сообщает газета Le Parisien. Его подозревают в изнасиловании, совершенном несколько дней назад в округе Сена-Сен-Дени.
Спортсмена задержали вечером 19 ноября сразу после окончания турнира Ares FC 45, на котором тот победил бразильского бойца Матеуса Мальту. С того момента он находится под стражей — решение об освобождении или продлении ареста должны принять 22 ноября. В чем именно подозревают бойца, пока неизвестно.
Амир Алиев — уроженец Грозного, ему 27 лет. В 2026 году начал выступать под эгидой французского промоушена Ares. На его счету, по данным портала Tapology, 13 побед и два поражения в профессиональных боях.