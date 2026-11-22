Спортсмена задержали вечером 19 ноября сразу после окончания турнира Ares FC 45, на котором тот победил бразильского бойца Матеуса Мальту. С того момента он находится под стражей — решение об освобождении или продлении ареста должны принять 22 ноября. В чем именно подозревают бойца, пока неизвестно.