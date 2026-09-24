Минфин анонсировал изменения в «Семейной ипотеке» с 1 октября

Министерство финансов России представило изменения в программе семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Срок субсидирования льготы будет ограничен 15 годами, а размер ставки по кредиту дифференцируют в зависимости от количества детей, указано в пресс-релизе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Размер ставки во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, составит:

10% годовых с максимальной суммой кредита в 6 млн руб. для семей с одним ребенком, не достигшим семи лет;

8% годовых с максимальной суммой кредита в 8 млн руб. для семей с двумя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

6% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с тремя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

4% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с четырьмя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

2% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет.

В Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области условия для получения те же, однако размеры ставок и максимальных сумм кредита отличаются. Для семей с одним ребенком льготную ипотеку будут выдавать под 12% годовых и с ограничением максимальной суммы в 12 млн руб., с двумя детьми — под 10% годовых и с ограничением максимальной суммы в 15 млн руб., с тремя, четырьмя, пятью и более детьми — под 8%, 6% и 4% годовых соответственно и с ограничением максимальной суммы в 18 млн руб.