Легкая добыча

Как и предполагал “Ъ”, по иску «Русала» к группе Rio Tinto помимо почти $1,3 млрд в качестве возмещения убытков было принято решение о взыскании 66% оператора месторождения Оюу-Толгой в Монголии, четвертого медного проекта в мире. Правопреемником «Русала» в этом споре за актив, который оценивается в $18 млрд, уже в октябре может стать неизвестная ранее компания «Селена-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По иску «Русала» к горно-металлургической группе Rio Tinto решено взыскать $1,278 млрд в возмещение убытков. Помимо этого, взысканию подлежит 66% монгольской Oyu Tolgoi LLC, оператора медного месторождения Оюу-Толгой. Содержание решения по делу, которое рассматривалось в закрытом режиме, приведено в определении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 сентября 2026 года.

Решением Арбитражного суда Калининградской области, оставленным без изменения апелляционным судом, требования «Русала» удовлетворены, говорится в определении. RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, структура Rio Tinto, обжалует решения в кассации. Как говорится в материалах, компания ссылается на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов обстоятельствам и доказательствам и просит направить дело на рассмотрение в первой инстанции в ином составе суда.

Спор «Русала» со структурами Rio Tinto мог быть связан с австралийской Queensland Alumina Limited (QAL; выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне.

В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право «Русала» на переработку, исключив участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл. В апреле 2025 года «Русал» подал иск к Rio Tinto в Арбитражный суд Калининградской области.

Оюу-Толгой — четвертое месторождение меди в мире с запасами 1 млрд тонн руды. Структурам Rio Tinto Oyu Tolgoi Netherlands B.V. и THR Oyu Tolgoi Ltd принадлежит 66% компании-оператора, 34% у Монголии. Стоимость проекта, писала Financial Times, оценивается в $18 млрд. Как сообщала Rio Tinto, в 2028–2036 годах средняя добыча на месторождении составит около 500 тыс. тонн меди в год. Опрошенные “Ъ” юристы и ранее допускали, что «Русал» намерен обратить взыскание на 66% оператора Оюу-Толгой.

Как следует из материалов Арбитражного суда Северо-Западного округа, «Русал» уже мог переуступить права требования по иску: 15 сентября суд принял заявление АО «Селена-М» о процессуальном правопреемстве, рассмотрение назначено на 6 октября. «Селена-М» учреждена в Московской области в ноябре 2025 года, акционеры не раскрываются, возглавляет компанию Наталья Ожимкова. На сайте «Селены-М» говорится, что та оказывает комплексные юридические и антикризисные услуги в сфере проблемных активов, взыскания задолженности, банкротства, реструктуризации долгов и сопровождения сделок с правами требования.

В Rio Tinto заявили “Ъ”, что в 2024 году суды Австралии установили, что Rio Tinto и QAL действовали в соответствии с режимом международных санкций, когда «Русал» впервые заявил свои требования в данной юрисдикции.

«Нынешнее судебное разбирательство в российских судах представляет собой попытку повторного рассмотрения этого вопроса, и Rio Tinto продолжит отстаивать свои права»,— сообщили в компании. В «Русале» отказались от комментариев, сославшись на закрытость процесса. В «Селене-М» и Oyu Tolgoi “Ъ” не ответили.

Адвокат Pen & Paper Денис Драгунов полагает, что истец решил «завести» в процесс иное лицо, чтобы облегчить последующее исполнение решения в иностранных юрисдикциях, в том числе с учетом ограничений, связанных с санкциями. Партнер «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова замечает, что, если речь идет о возмездной уступке, возможный мотив — получить определенную сумму сейчас и передать новому кредитору расходы и риски дальнейшего взыскания. «Исполнение решения в отношении иностранного актива может занять годы»,— добавляет она.

Удовлетворение заявления даст «Селене-М» право добиваться взыскания $1,278 млрд и обращения взыскания на 66% Oyu Tolgoi LLC, поясняет младший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. По ее словам, чтобы «дотянуться» до долей в монгольской компании, правовая основа есть. Договор России и Монголии о правовой помощи от 1999 года предусматривает взаимное признание и исполнение решений по гражданским делам, но монгольский суд должен проверить в том числе отсутствие исключительной компетенции Монголии и соблюдение прав ответчиков. Акционерное соглашение Oyu Tolgoi, добавляет госпожа Ляпунова, предусматривает, что перед передачей акций третьему лицу они должны быть предложены другим акционерам на эквивалентных условиях, хотя применимость этого механизма к обращению взыскания должен определять монгольский суд.

Денис Драгунов говорит, что в процессе взыскания доли в монгольском проекте могут возникнуть препятствия в том числе политического характера, потому вопрос может решаться на межгосударственном уровне. По мнению Анастасии Ляпуновой, наиболее реалистичным видится использование решения и угрозы взыскания долей как переговорного рычага для денежного расчета, передачи иного актива или соглашения с Rio Tinto.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова