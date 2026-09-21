Силуанов рассказал о непростом проекте федерального бюджета

Министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума 21 сентября заявил, что федеральный бюджет на 2027–2029 годы будет непростым. По его словам, несмотря на сложности, удалось достичь баланса, который не окажет негативного влияния на экономику или удорожание капитала.

Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит около 2% ВВП. Он подчеркнул, что такой уровень дефицита не представляет существенных рисков для государственных финансов. Министр уточнил, что при формировании бюджета учитывалась консервативная цена нефти на уровне около $50 за баррель, чтобы учитывать возможное снижение стоимости ресурса.

Оборона и безопасность остаются главными приоритетами бюджета. «Самое главное сейчас — это задачи обороны, задачи фронта. И чтобы люди не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такой же, как и в предыдущие годы — это нам удалось сделать», — сказал Антон Силуанов

По его словам, Минфин приложил усилия, чтобы Центральный банк мог смягчать денежно-кредитную политику, что важно для снижения инфляционных ожиданий и ставок. Антон Силуанов отметил накопленный иммунитет российской финансовой системы к «адским санкциям» Запада и заявив, что введенные ограничения «отскакивают» от финансовой политики страны.