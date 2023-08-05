Атака на «Москва-сити», переговоры Путина и Эрдогана, новый приговор Навальному

По букве закона

В СКР после атаки беспилотников на «Москва-Сити» возбудили уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме.

Верховный суд России признал законным приговор бывшему спецкору «Ъ» и «Ведомостей», экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.

Мосгорсуд оставил под арестом театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана США и еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Цитаты недели

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше,— ничего страшного, наоборот, даже хорошо!» (президент России Владимир Путин на встрече по вопросам развития обрабатывающей промышленности).

«Призываем США пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.— “Ъ”), проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении — ратифицировать договор, отказавшись от соблазна возобновить ядерные испытания под тем или иным предлогом» (представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге).

Цифры недели

Более десятка военкоматов попытались поджечь жители разных городов России по заданию телефонных мошенников.

За семь месяцев в России на службу по контракту принято более 231 тыс. человек.

За первое полугодие 2023 года выдано 7 858 260 российских паспортов: 5 038 400 внутренних и 2 819 860 заграничных.

В Нижегородской области появится экспортный терминал для речной перевалки зерна на 300 тыс. тонн в год.

В Великобритании рекордно снизилась аудитория эфирного ТВ — на 12%.

ОАО РЖД просит дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1% на обеспечение транспортной безопасности.

Рынок самиздата вырос на 30% по итогам полугодия.

К участию в саммите по Украине в Саудовской Аравии приглашены представители более 30 стран.

В каждом третьем регионе, где пройдут прямые выборы губернаторов, сменится сенатор.

Продажи отечественной сельхозтехники по итогам полугодия выросли на 8,7%, до 124,4 млрд руб.

Число вакансий актеров в РФ за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству — на 77%.

Около 7 тыс. человек зачислены в российские вузы по льготам для участников спецоперации на Украине.

В 2022 году продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции выросли на 50–60%.

Поступления от нефтегазовой отрасли в федеральный бюджет по итогам семи месяцев снизились в 1,7 раза.

РФ в сентябре продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

Инициативы недели

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о подготовке встречи, которая может пройти в Турции.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США на одну ступень — с ААА до АА+.

Входящая в X5 Group сеть дискаунтеров «Чижик» вывела из ассортимента табачные изделия.

Белоруссия ограничила вывоз из страны мяса птицы.

У россиян появилось приложение, с помощью которого можно безналично расплачиваться в Турции.

Страны ЕС начали эвакуацию своих граждан из Нигера.

О подаче официальных заявок в БРИКС объявили Боливия и Венесуэла.

Nemiroff требует прекратить выпуск своей продукции в России.

Минстрой разработал законопроект, распространяющий механизм эскроу-счетов на индивидуальные дома вне коттеджных поселков.

Пассажирский лайнер с россиянами выдворили из порта Батуми.

Отставки и назначения

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу покинул пост главы правления «Вымпелкома».

Национальный совет спасения родины — правящий орган совершивших госпереворот в Нигере военных — объявил о назначении новых губернаторов всех восьми регионов страны.

Два члена избиркома Хакасии подали в отставку после скандала с регистрацией партии «Коммунисты России».

Сделки недели

ФАС дала разрешение структуре X5 Group на приобретение сети «Виктория».

Баскетболист Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд.

«Манчестер Юнайтед» и Adidas продлили на десять лет спонсорский договор, который принесет клубу £900 млн.

Французский логистический оператор FM Logistic реализует более чем за 3 млрд руб. еще один свой складской комплекс в подмосковном Дмитрове — Central Properties.