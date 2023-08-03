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Коммерсантъ FM
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Плачь, Британия

В Великобритании рекордно снизилась аудитория эфирного ТВ

За последний год аудитория традиционного телевидения в Великобритании рекордно сократилась. Если в 2021 году доля людей, которые хотя бы раз в неделю смотрят телепрограммы, составляла 83% населения, то в 2022 году — 79%. Время, которое британские зрители проводят у телевизора, тоже сократилось — на 12%. Такие данные приводятся в докладе Media Nations 2023 британского регулятора телекоммуникационного рынка Ofcom.

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Фото: Nigel Roddis / Reuters

В докладе сообщается, что в Великобритании впервые за всю историю массового ТВ появились признаки того, что люди пожилого возраста все меньше смотрят обычные телевизионные программы. Сообщается, что зрители старше 64 лет стали смотреть телевизор на 8% реже и на 6% меньше по времени, чем в 2021 году. Телевизионные передачи пожилым людям все чаще заменяют стриминговые сервисы. В частности, доля людей старше 64 лет, пользующихся Disney+, выросла с 7% в 2022 году до 12% в 2023 году. Время просмотра передач эфирного ТВ зрителями в возрасте 55–64 лет сократилось на 10%. А в возрастной группе 45–54 лет сокращение тоже стало рекордным: с 3 часов 28 минут в день до 3 часов, то есть на 13%. Меньше смотрят эфирное ТВ и молодые люди, и дети. Время, которое британцы в возрасте 4–34 лет проводят у телевизора, сократилось за год на 21%, а с 2012 года — на все 73%.

В докладе также отмечается, что в среднем время, проводимое за просмотром телепередач и видеоконтента на разных устройствах, в 2022 году составило 4 часа 28 минут на человека в день.

Это на 12% меньше, чем в 2021 году, когда британцы проводили больше времени дома из-за пандемических ограничений.

Крупнейшими социальными видеоплатформами в Великобритании остаются YouTube и Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В первом квартале 2023 года каждой из них пользовался 91% интернет-аудитории в возрасте старше 15 лет. Соцсетью TikTok больше пользуются молодые люди в возрасте 15–24 лет, и в среднем они проводят на этой платформе час в день. Что же до телевизионных предпочтений британцев, то наибольшей популярностью у них пользуются передачи BBC, в среднем в день их смотрят 54 минуты. Программы телеканала ITV смотрят 35 минут в день.

Британские власти намерены пересмотреть схему финансирования BBC

Комментируя данные исследования, один из его авторов И-Чун Те отметил, что «просмотр программ общественных вещательных компаний, в том числе среди обычно преданной аудитории людей старшего возраста, падает, а мыльные оперы и новостные выпуски уже не имеют той притягательной силы, что была у них раньше». «Но несмотря на это, компании общественного вещания по-прежнему не имеют конкуренции в способности сплотить нацию в важные культурные и спортивные моменты»,— говорит эксперт.

В числе самых популярных программ ТВ в Великобритании в 2022 году был четвертьфинальный матч Кубка мира по футболу между командами Англии и Франции. В Великобритании его посмотрели 16,1 млн человек. Кроме того, 13,2 млн человек посмотрели по ТВ похороны королевы Елизаветы II, и столько же зрителей было у передач о праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II.

Алена Миклашевская

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