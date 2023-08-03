Для ДВЗЯИ пришла пора испытаний

Власти РФ призвали США наконец ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Москва обвинила Вашингтон в том, что из-за его «деструктивного и безответственного поведения» этот подписанный более четверти века назад документ никак не вступит в силу. По данным “Ъ”, в госструктурах РФ в последние месяцы уже высказывался вариант отзыва Россией своей ратификации этого договора ради полной симметрии с США, однако никаких решений на сей счет пока не принималось. Эксперты, впрочем, не исключают, что в итоге Москва решится на такой шаг.

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Договор и уговор

Поводом для высказывания претензий к США по ДВЗЯИ стала приближающаяся годовщина: 5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобританией был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (так называемый Московский договор). Этот документ, как напомнила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, «стал первым международно-правовым инструментом, установившим существенные ограничения на проведение ядерных испытаний в трех средах и заложившим прочную основу для международных усилий по дальнейшему их запрещению». Он действует до сих пор.

Надежда на то, что эра ядерных испытаний подходит к своему окончательному завершению, появилась, по словам Марии Захаровой, 24 сентября 1996 года, когда был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«К сожалению, за более чем четверть века ДВЗЯИ, который был призван стать следующей вехой после Московского договора и навсегда остановить все виды ядерных испытаний, так и не вступил в силу»,— констатировала представитель МИД РФ.

И пояснила, кто с точки зрения Москвы в этом виноват: «Причины кроются в деструктивном и безответственном поведении США, которые в 2018 году официально отказались от ратификации договора и продолжают придерживаться этой позиции». Власти РФ, как следует из комментария Марии Захаровой, видят в линии Вашингтона «признак отсутствия политической воли, проявление недоговороспособности и его нежелание соблюдать свои международно-правовые обязательства в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями». «Призываем США пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ, проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении — ратифицировать договор, отказавшись от соблазна возобновить ядерные испытания под тем или иным предлогом»,— резюмировала дипломат.

С 1996 года договор подписали 186 государств, и ратифицировали 178. 178-й страной на прошлой неделе стала Шри-Ланка. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран, имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Последнее свое ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Россия ядерное оружие не испытывала. В 1996 году она подписала, а в 2000-м ратифицировала ДВЗЯИ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. При этом все страны придерживаются моратория на проведение ядерных тестов (Северная Корея последней провела испытание в 2017 году).

При предыдущем президенте Дональде Трампе администрация США действительно официально объявила об отсутствии планов добиваться ратификации ДВЗЯИ, что и было закреплено в ее «Обзоре ядерной политики» от 2018 года. При нынешнем президенте США Джо Байдене этот курс был, однако, скорректирован. В «Обзоре ядерной политики» от 2022 года сказано, что «Соединенные Штаты поддерживают ДВЗЯИ и привержены работе по обеспечению его вступления в силу, признавая значительные трудности, мешающие достижению этой цели».

«Значительные трудности» администрация Джо Байдена испытывает прежде всего с собственным Конгрессом. Там много противников договора, считающих, что его ратификация ограничит возможности США обеспечивать свою безопасность. В октябре 2021 года исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью “Ъ” сказал: по итогам визита в Вашингтон он «сделал однозначный вывод, что власти США активно поддерживают ДВЗЯИ». «В то же время здесь далеко не все зависит от Белого дома, ведь ратифицировать договор должен Сенат. А для необходимых 2/3 голосов поддержать договор должны как демократы, так и республиканцы»,— отметил он тогда, давая понять, что добиться такой поддержки договора в Конгрессе крайне непросто. Администрация Джо Байдена, впрочем, судя по всему, особо и не пытается работать над этим.

Между тем, по данным “Ъ”, представителями госструктур РФ в последние месяцы в разных контекстах уже высказывался вариант целесообразности отзыва Россией своей ратификации ДВЗЯИ.

Логика тут примерно такая: Москва сейчас стремится к полному паритету и симметрии с Вашингтоном во всех сферах, и хоть этот договор еще не вступил в силу, сохранение его ратификации со стороны РФ невыгодно, раз США не предпринимают никаких действий к тому, чтобы последовать ее примеру. При этом вопрос еще глубоко не прорабатывался, и, соответственно, никаких решений на сей счет не принималось.

Отозвать нельзя оставить

Эксперты, однако, не исключают, что дело до этого все же дойдет. «12 августа исполняется 70 лет с того дня, когда на Семипалатинском полигоне была успешно испытана термоядерная бомба РДС-6с, после чего СССР не просто сократил отставание от США в ядерной гонке, но по сути обеспечил себе выживание, сделав ядерную войну невозможной для противника. В канун этого эпохального юбилея в Москве усиливаются голоса тех, кто ставит под сомнение целесообразность сохранения многолетнего воздержания России от ядерных испытаний, закрепленного через ратификацию нашей страной ДВЗЯИ»,— заявил “Ъ” директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

Аргументы противников «ядерного воздержания» находятся, по его словам, как в военно-технической, так и в имиджево-политической сферах.

«Держа зачехленным — или даже слегка расчехленным, но молчащим — полигон на Новой Земле, трудно убедить вероятного противника (то есть НАТО) в том, что ядерное сдерживание — это реальность, а не фразеология,— считает Владимир Орлов.— Еще труднее — самим понять, почему мы уже много лет исправно состоим в ДВЗЯИ, а Соединенные Штаты ратификацию ДВЗЯИ демонстративно игнорируют. В здравом уме ведь и вправду не поймешь, как целых 27 лет международное сообщество имеет красивую бумажку, подготовительный орган в Вене (ПК ОДВЗЯИ.— “Ъ”), но не действующий договор».

По мнению Владимира Орлова, США выступают в роли «саботажников». «Не ратифицируя сами, они держат в заложниках собственных капризов 178 государств мира, исправно его ратифицировавших. И не дают положительного сигнала сомневающимся: Китаю, Израилю, Ирану, а также пока не подписавшим договор Индии, Пакистану и КНДР,— заявил эксперт.— Этот затяжной американский каприз (мол, "договор-то вроде и хороший, но Сенат у нас слишком уж придирчивый") может дорого обойтись миру и глобальной безопасности. Москва теперь капризам не верит». Возобновлять ядерные испытания РФ, как следует из его комментария, первой, может, и не станет, но отзыв ратификации ею договора исключать нельзя.

Профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, в свою очередь, в беседе с “Ъ” предположил, что заявление Марии Захаровой преследует несколько целей.

Во-первых, «использовать 60-ю годовщину подписания Московского договора как информационный повод для обоснованной критики американского подхода к ядерной проблематике». Во-вторых, «выгодно оттенить в этой связи российскую позицию, особенно с учетом западного тезиса о "российской угрозе" миру». В-третьих, «заставить США вновь публично заявить о своей неготовности ратифицировать ДВЗЯИ». И наконец, в-четверых, «получить в этой связи дополнительный аргумент для возможного принятия решения в будущем об отзыве российской ратификации договора». «Рассуждая гипотетически, отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ и последующее возобновление ядерных испытаний можно рассматривать как ступени на лестнице эскалации украинского конфликта и одновременно как элементы сдерживания главного противника, призванные убедить его в необходимости скорейшего прекращения своего участия в войне»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Испытание и наказание

Напомним, в своем послании Федеральному собранию в феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что власти РФ знают «всю подноготную» про подход США к возобновлению ядерных испытаний. «Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть»,— объявил он тогда. После чего дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— предупредил Владимир Путин.

Впоследствии о том, что США могут возобновить ядерные испытания, говорили и другие российские официальные лица.

Посол США в РФ Линн Трейси в интервью “Ъ” в конце апреля же заверила, что «Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или соблюдать такой мораторий».

«США также поддерживают ДВЗЯИ и намерены работать над его вступлением в силу с учетом серьезных препятствий на пути к достижению этой цели. Безосновательные заявления России относятся к числу таких препятствий,— сказала Линн Трейси.— Единственная страна, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия,— это Российская Федерация».

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов в беседе с “Ъ” так же, как и другие опрошенные российские эксперты, отметил: тот факт, что США до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, «это безобразие». «Тем более что большинство союзников США, включая Великобританию и Францию, давно уже ратифицировали договор. А другие страны (из списка МАГАТЭ.— “Ъ”) обосновывают бездействием США свой отказ от ратификации, ожидая первого шага от Вашингтона»,— заявил эксперт “Ъ”. В то же время он подчеркнул: «Но даже с учетом всего этого ставить США ультиматум бессмысленно. Они не ратифицируют договор под давлением, тем более под давлением России».

Если же Россия решит воспользоваться бездействием США и отозвать ратификацию договора, а может, и возобновить ядерные испытания, то, по словам Алексея Арбатова, рухнет вся выстроенная вокруг ДВЗЯИ система, включая добровольные моратории стран.

«Действия России могут вызвать цепную реакцию. Вслед за ней другие страны могут выйти из договора и начать испытания. Если же это произойдет, то рухнет и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”), поскольку его важнейшей опорой является запрещение испытаний»,— констатировал собеседник “Ъ”. По его прогнозу, в таком случае в мире может появиться гораздо больше ядерных государств вместо нынешних девяти (пяти официальных и четырех неофициальных). «При подобном развитии событий нельзя будет исключать, что в итоге это оружие попадет в руки террористам и мир обратится в ядерный хаос»,— предупреждает он.

Елена Черненко