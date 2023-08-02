Ивану Сафронову подали сигнал СУС

Верховный суд России (ВС РФ) оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный ранее бывшему специальному корреспонденту “Ъ” и «Ведомостей», экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Получивший 22-летний срок по делу о госизмене журналист просил отменить прежние судебные решения как необоснованные и незаконные и прекратить его уголовное преследование. Однако кассационная инстанция ограничилась лишь тем, что исключила из дела показания одного из свидетелей обвинения, не изменив наказания. Сам Иван Сафронов решил в заседании не участвовать. Тем временем в колонии строгого режима под Красноярском, где он отбывает срок, его перевели на строгие условия содержания (СУС) за формальные нарушения режима. В ближайшие дни к нему намерены прибыть адвокаты из Москвы, чтобы обсудить с подзащитным тактику дальнейшей борьбы в президиуме ВС РФ и перспективы обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ивану Сафронову оставили приговор и ужесточили условия содержания в колонии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ивану Сафронову оставили приговор и ужесточили условия содержания в колонии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение кассационной жалобы Ивана Сафронова в Верховном суде РФ проходило, в отличие от процесса в Мосгорсуде, на котором рассматривалось его дело, в открытом режиме и заняло в общей сложности около двух часов.

Сам осужденный по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) в заседании не участвовал. Как пояснили “Ъ” его представители, такое решение было принято в результате длительных обсуждений.

Дело в том, что участие Ивана Сафронова в процессе с помощью видео-конференц-связи по сути стало бы формальностью: от него потребовалось бы лишь краткое пояснение, поддерживает ли он и в каком объеме свою ранее поданную кассационную жалобу. Между тем имелись серьезные сомнения, что удастся наладить нормальную видео-конференц-связь между ВС РФ и ИК-7 строгого режима в селе Арейском под Красноярском, где находится Иван Сафронов, или одним из близлежащих учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

В противном случае не исключалось этапирование осужденного в столицу для личного участия в слушаниях, что подразумевало бы длительный трудный путь через пересылки. Кроме того, в окружении бывшего журналиста опасались, что после изнуряющего этапирования его могли направить для дальнейшего отбывания срока в другую колонию и ему пришлось бы обживаться в ней заново.

Учитывалось и то обстоятельство, что ранее, еще до ареста, Иван Сафронов перенес двустороннюю пневмонию, что сказывалось на его дальнейшем самочувствии. В итоге осужденный решил отказаться от участия в заседании, и его интересы представляли адвокаты Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров, с которыми, как рассказывал ранее “Ъ”, Иваном Сафроновым был детально согласован текст 20-страничной жалобы на незаконность приговора, нарушение норм уголовно-процессуального кодекса (УПК), необоснованность и несоответствие выводов суда материалам дела.

«Мы сильно рассчитывали на Верховный суд и надеялись, что он услышит наши доводы, которые не приняли во внимание суды первой и апелляционных инстанций,— сказал “Ъ” господин Катчев, отметив, что ВС РФ, не будучи жестко ограниченным во времени, как показывает практика, детально изучает поступившие ему документы.— Мне и коллеге дали без ограничений выступать порядка полутора часов, и, как нам показалось, судьи действительно внимательно слушали, делали какие-то пометки». Однако, констатировал адвокат, на результате слушаний это не сказалось.

Приговор фактически был оставлен без изменения: из него ВС лишь исключил показания свидетеля обвинения — одного из генералов, ранее занимавшего руководящую должность в военно-космических силах.

Основания пока неясны, так как суд огласил лишь резолютивную часть своего решения, а мотивировочную адвокатам выдадут в ближайшие дни. Как предполагают защитники, был услышан их довод о нарушении норм закона: генерал давал показания на стадии предварительного следствия, но Иван Сафронов с ними категорически не согласился. Журналист хотел опровергнуть слова военного на очной ставке, но ему в ней отказали. При этом позже эти показания были использованы в ход процесса и упоминались в приговоре, что защита сочла нарушением УПК.

«В ближайшее время мы намерены вылететь в Красноярск, чтобы обсудить решение ВС с Иваном, обсудить дальнейшую тактику борьбы за его честное имя в президиуме ВС РФ, ЕСПЧ и всех других возможных инстанциях»,— сообщили “Ъ” адвокаты осужденного. Отдельно они отметили, что на месте будут также разбираться и с переводом экс-журналиста около месяца назад на строгие условия содержания. По их данным, это наказание, причем сроком на год, дисциплинарная комиссия ИК-7 приняла по фактам нарушений Иваном Сафроновым режима. По предварительным данным, они выразились в том, что его дважды уличили в курении в неположенном месте, а однажды он прошелся в «шлепках» по коридору, где в такой обуви передвигаться запрещено.

СУС подразумевает серьезное ужесточение и без того строгого режима отбытия наказания.

Согласно ст. 123 Уголовно-исполнительного кодекса, ранее Иван Сафронов имел право на три краткосрочных и три длительных свидания, а также четыре посылки и четыре бандероли в год. Теперь общее количество всех свиданий сокращено до двух, а посылок и бандеролей — в два раза. Кроме того, по неподтвержденным данным, осужденного якобы перевели из отряда в камеру.

При этом ужесточение не касается посылок с книгами и медикаментами, также осужденный может получать и прессу, правда, лишь относительно свежую: газеты и журналы проходят соответствующую проверку и передаются осужденному чаще всего скопом.

Представители Ивана Сафронова отметили в беседе с “Ъ”, что добиться снятия взыскания и отмены СУС можно через ближайший к колонии районный суд, однако перспективы обращения с жалобой в данном случае они считают «туманными». Сам же Иван Сафронов, по словам адвокатов со ссылкой на поступающие от него сообщения, «не теряет бодрости духа» и уверяет, что у него «все нормально».

Сергей Сергеев