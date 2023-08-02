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Ивану Сафронову подали сигнал СУС

Переведенный на строгие условия содержания журналист не участвовал в обжаловании приговора

Верховный суд России (ВС РФ) оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный ранее бывшему специальному корреспонденту “Ъ” и «Ведомостей», экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Получивший 22-летний срок по делу о госизмене журналист просил отменить прежние судебные решения как необоснованные и незаконные и прекратить его уголовное преследование. Однако кассационная инстанция ограничилась лишь тем, что исключила из дела показания одного из свидетелей обвинения, не изменив наказания. Сам Иван Сафронов решил в заседании не участвовать. Тем временем в колонии строгого режима под Красноярском, где он отбывает срок, его перевели на строгие условия содержания (СУС) за формальные нарушения режима. В ближайшие дни к нему намерены прибыть адвокаты из Москвы, чтобы обсудить с подзащитным тактику дальнейшей борьбы в президиуме ВС РФ и перспективы обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ивану Сафронову оставили приговор и ужесточили условия содержания в колонии

Ивану Сафронову оставили приговор и ужесточили условия содержания в колонии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ивану Сафронову оставили приговор и ужесточили условия содержания в колонии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение кассационной жалобы Ивана Сафронова в Верховном суде РФ проходило, в отличие от процесса в Мосгорсуде, на котором рассматривалось его дело, в открытом режиме и заняло в общей сложности около двух часов.

Сам осужденный по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) в заседании не участвовал. Как пояснили “Ъ” его представители, такое решение было принято в результате длительных обсуждений.

Дело в том, что участие Ивана Сафронова в процессе с помощью видео-конференц-связи по сути стало бы формальностью: от него потребовалось бы лишь краткое пояснение, поддерживает ли он и в каком объеме свою ранее поданную кассационную жалобу. Между тем имелись серьезные сомнения, что удастся наладить нормальную видео-конференц-связь между ВС РФ и ИК-7 строгого режима в селе Арейском под Красноярском, где находится Иван Сафронов, или одним из близлежащих учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

В противном случае не исключалось этапирование осужденного в столицу для личного участия в слушаниях, что подразумевало бы длительный трудный путь через пересылки. Кроме того, в окружении бывшего журналиста опасались, что после изнуряющего этапирования его могли направить для дальнейшего отбывания срока в другую колонию и ему пришлось бы обживаться в ней заново.

Самые суровые приговоры по 275-й статье

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Учитывалось и то обстоятельство, что ранее, еще до ареста, Иван Сафронов перенес двустороннюю пневмонию, что сказывалось на его дальнейшем самочувствии. В итоге осужденный решил отказаться от участия в заседании, и его интересы представляли адвокаты Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров, с которыми, как рассказывал ранее “Ъ”, Иваном Сафроновым был детально согласован текст 20-страничной жалобы на незаконность приговора, нарушение норм уголовно-процессуального кодекса (УПК), необоснованность и несоответствие выводов суда материалам дела.

«Мы сильно рассчитывали на Верховный суд и надеялись, что он услышит наши доводы, которые не приняли во внимание суды первой и апелляционных инстанций,— сказал “Ъ” господин Катчев, отметив, что ВС РФ, не будучи жестко ограниченным во времени, как показывает практика, детально изучает поступившие ему документы.— Мне и коллеге дали без ограничений выступать порядка полутора часов, и, как нам показалось, судьи действительно внимательно слушали, делали какие-то пометки». Однако, констатировал адвокат, на результате слушаний это не сказалось.

Приговор фактически был оставлен без изменения: из него ВС лишь исключил показания свидетеля обвинения — одного из генералов, ранее занимавшего руководящую должность в военно-космических силах.

Основания пока неясны, так как суд огласил лишь резолютивную часть своего решения, а мотивировочную адвокатам выдадут в ближайшие дни. Как предполагают защитники, был услышан их довод о нарушении норм закона: генерал давал показания на стадии предварительного следствия, но Иван Сафронов с ними категорически не согласился. Журналист хотел опровергнуть слова военного на очной ставке, но ему в ней отказали. При этом позже эти показания были использованы в ход процесса и упоминались в приговоре, что защита сочла нарушением УПК.

Как Мосгорсуд выносил приговор Ивану Сафронову

«В ближайшее время мы намерены вылететь в Красноярск, чтобы обсудить решение ВС с Иваном, обсудить дальнейшую тактику борьбы за его честное имя в президиуме ВС РФ, ЕСПЧ и всех других возможных инстанциях»,— сообщили “Ъ” адвокаты осужденного. Отдельно они отметили, что на месте будут также разбираться и с переводом экс-журналиста около месяца назад на строгие условия содержания. По их данным, это наказание, причем сроком на год, дисциплинарная комиссия ИК-7 приняла по фактам нарушений Иваном Сафроновым режима. По предварительным данным, они выразились в том, что его дважды уличили в курении в неположенном месте, а однажды он прошелся в «шлепках» по коридору, где в такой обуви передвигаться запрещено.

СУС подразумевает серьезное ужесточение и без того строгого режима отбытия наказания.

Согласно ст. 123 Уголовно-исполнительного кодекса, ранее Иван Сафронов имел право на три краткосрочных и три длительных свидания, а также четыре посылки и четыре бандероли в год. Теперь общее количество всех свиданий сокращено до двух, а посылок и бандеролей — в два раза. Кроме того, по неподтвержденным данным, осужденного якобы перевели из отряда в камеру.

При этом ужесточение не касается посылок с книгами и медикаментами, также осужденный может получать и прессу, правда, лишь относительно свежую: газеты и журналы проходят соответствующую проверку и передаются осужденному чаще всего скопом.

Представители Ивана Сафронова отметили в беседе с “Ъ”, что добиться снятия взыскания и отмены СУС можно через ближайший к колонии районный суд, однако перспективы обращения с жалобой в данном случае они считают «туманными». Сам же Иван Сафронов, по словам адвокатов со ссылкой на поступающие от него сообщения, «не теряет бодрости духа» и уверяет, что у него «все нормально».

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Дело Ивана Сафронова

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ&lt;br> На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов) &lt;br> На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации» &lt;br> На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста&lt;br> На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист» &lt;br> 27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Иван Сафронов на заседании, в ходе которого прошло рассмотрение апелляционной жалобы. Суд оставил приговор в силе. В мае 2023 года адвокаты бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» также подали жалобу, согласовав ее текст с Сафроновым. Ее рассмотрение ожидается осенью 2023 года

Иван Сафронов на заседании, в ходе которого прошло рассмотрение апелляционной жалобы. Суд оставил приговор в силе. В мае 2023 года адвокаты бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» также подали жалобу, согласовав ее текст с Сафроновым. Ее рассмотрение ожидается осенью 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

Фото: из личного архива Ивана Сафронова

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Иван Сафронов на заседании, в ходе которого прошло рассмотрение апелляционной жалобы. Суд оставил приговор в силе. В мае 2023 года адвокаты бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» также подали жалобу, согласовав ее текст с Сафроновым. Ее рассмотрение ожидается осенью 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

Фото: из личного архива Ивана Сафронова

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