Круиз по акции

Отношения между РФ и Грузией, которые стали налаживаться после отмены визового режима для грузинских граждан и восстановления прямых рейсов между странами, оказались под ударом антироссийских митингов местной оппозиции. Одна из таких акций в понедельник, 31 июля, произошла в курортном Батуми из-за второго за несколько дней прибытия в Аджарию круизного лайнера Astoria Grande. Дело чуть было не дошло до масштабных столкновений между россиянами и грузинами. Полиция арестовала 23 активиста, после чего оппоненты властей пригрозили продолжить протесты и пообещали заставить правящую партию «Грузинская мечта» ввести визовый режим для граждан России. Но те к таким шагам не готовы и напоминают недовольным об экономической выгоде от традиционного грузинского гостеприимства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузинская полиция перекрыла все подходы к причалу и не дала агрессивно настроенным демонстрантам приблизиться к сходившим на берег российским туристам

Фото: Mirian Meladze / Anadolu Agency / Getty Images Грузинская полиция перекрыла все подходы к причалу и не дала агрессивно настроенным демонстрантам приблизиться к сходившим на берег российским туристам

Фото: Mirian Meladze / Anadolu Agency / Getty Images

Гнев и ярость в Батуми

Лайнер Astoria Grande, совершающий круиз по Черному морю под флагом Палау с 800 пассажирами на борту, в понедельник пришвартовался на батумском причале в шесть часов утра по местному времени. На берегу гостей аджарского курорта уже караулили лидеры и активисты партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), а также оппозиционных «Лело» и «Дроа», которые в ожидании «корабля с российскими оккупантами» провели у причала всю ночь.

На этот раз протестующих оказалось больше, чем 27 июля, когда Astoria Grande в первый раз причалил в Батуми. Тогда россияне без особых проблем спустились на берег, хотя активисты и пытались шуметь и возмущаться прозвучавшими по местному телевидению словами некоторых туристов. Например, одна гостья заявила в интервью оппозиционным телеканалам, отвечая на вопрос об «оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии», что на самом деле никакой оккупации нет.

«Абхазию мы освободили от вас — грузин»,— сказала туристка.

Учитывая болезненность этого вопроса для грузинского общества, неразумно брошенная фраза моментально облетела местные СМИ. Неудивительно, что ко второму заходу лайнера в Батуми 31 июля оппозиция решила устроить на причале более масштабную акцию и заранее начала свозить на побережье активистов со всей Грузии. Заводилами выступили лидеры аджарских региональных отделений ЕНД и других партий. Всего в митинге приняли участие около тысячи человек. В основном молодежь, участники войны 2008 года и беженцы из Абхазии.

Впрочем, грузинское МВД тоже подготовилось и приняло меры для ограждения россиян от слишком назойливых демонстрантов. Металлические конструкции не давали активистам вплотную приблизиться к кораблю, а полицейские кордоны закрывали все пути к причалу. Поэтому оппозиционерам ничего не оставалось, как прибегнуть к языку скабрезных жестов, развернуть плакаты с надписями против военной операции на Украине и нашумевшим слоганом о «русском военном корабле». Кроме того, они использовали свистелки и создали такой шум, что поглазеть на происходящее из любопытства сбежался чуть ли не весь Батуми.

Все утро россияне и другие пассажиры лайнера, а на борту были также граждане Турции и ряда других стран, смотрели на неспокойный берег с палуб либо через иллюминаторы. Они уплатили всю сумму вперед за осмотр достопримечательностей Батуми, посещение ботанического парка, завтрак, обед и ужин в местном элитном ресторане. Но сойти на берег долгое время пассажиры не решались.

В конце концов на борт лайнера поднялись сотрудники пограничной полиции Грузии. Они провели паспортный контроль гостей и убедились, что в документах нет штампов о посещении кем бы то ни было из туристов Абхазии и Южной Осетии.

Другими словами, нарушение закона «Об оккупированных территориях» никому не грозило, а значит, законных причин срывать туристическую программу не было.

К десяти часам утра туристы все-таки сошли на берег и, пройдя через коридор полиции, сели в автобусы. Активисты тут же стали закидывать автобусы яйцами и помидорами, после чего полиция перешла к жестким действиям. В итоге были задержаны 23 человека, в том числе несколько граждан Украины, пришедших на акцию с украинскими флагами. По сообщению МВД, задержанным грозит крупный штраф либо административный арест до двух недель за неподчинение полиции.

Наиболее серьезный инцидент произошел уже в городе, когда россияне и грузины стали закидывать друг друга камнями. Причем эти события затронули не только пассажиров круизного лайнера, но и других россиян, отдыхающих в столице Аджарии. Полиции вновь пришлось применять силу, пытаясь развести разгоряченных молодых людей по разные стороны импровизированного ринга.

Удар, еще удар

Тем временем лидеры правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) тоже не остались в стороне и обрушились с обвинениями на политических оппонентов. Так, председатель ГМ Ираклий Кобахидзе уличил соратников господина Саакашвили в лицемерии, напомнив, что бывший президент всего три года спустя после Пятидневной войны отменил визы для российских туристов и лично встречал их «с цветами и вином» на грузино-российской границе у КПП «Верхний Ларс» в 2011 году.

Впрочем, оппозиционеров было не остановить. Вечером в Батуми и Тбилиси немногочисленные, но весьма шумные акции продолжились.

А активистов поддержала посол США в Тбилиси Келли Дегнан, скоро покидающая должность. По ее словам, «никого не должен удивлять протест против людей, чья страна оккупирует 20% территории Грузии, разделяет семьи и похищает граждан Грузии на линии оккупации».

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили потребовал от властей «немедленно освободить всех 23 патриотов», которые, по его словам, «протестовали против глумления русских над памятью грузинских героев, погибших защищая родину в 2008 году». Кроме того, в ЕНД вновь потребовали ввести визовый режим для граждан РФ, запретить им покупать недвижимость и вести бизнес в Грузии. Как известно, за последние 15 месяцев граждане РФ открыли в кавказской стране более 21 тыс. предприятий. Оппозиция расценивает этот процесс как «экономическую оккупацию». Однако грузинские власти с этим категорически не согласны.

Только в мае Национальный банк республики отчитывался, что, по официальным данным, в 2022 году в страну переехали около 62 тыс. россиян, которые привезли с собой в республику почти $1 млрд. Регулятор отметил, что объем средств на депозитах граждан РФ в банках Грузии в 2022 году выросло на 327%, а среди всех иностранцев, имеющих счета в местных финансовых организациях, доля россиян составила 37%. Не последнюю роль переселившиеся в кавказскую страну россияне сыграли и в небывалом росте ВВП Грузии, который по итогам 2022 года составил 10,1%. Продолжился рост и в нынешнем году: за первое полугодие он уже преодолел отметку в 7,6%.

Нельзя списывать со счетов и туризм, который, в первую очередь за счет россиян стал системообразующей отраслью экономики Грузии, принося ежегодно более $3 млрд. Как отметил в беседе с “Ъ” профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, «туризм в Грузии зависит и еще долго будет зависеть от трех соседних стран — Армении, Азербайджана и России», поскольку «европейцы вряд ли предпочтут Аджарию Италии, Хорватии и Турции».

На фоне событий в Батуми Министерство экономики и устойчивого развития республики даже выпустило специальное заявление, в котором на всякий случай напомнило, что туризм — «очень важная составляющая для грузинской экономики».

Правда, обвинений в адрес оппозиции, наносящей ущерб туристическому сезону в Аджарии, в нем не содержалось. Зато глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал события в Батуми «прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы не развивался туризм». «Хочу призвать всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране. Грузия развивается экономически, развивается туризм»,— сказал дипломат.

И хотя вряд ли можно говорить о сорванном туристическом сезоне, но кое-чего оппозиция все-таки добилась. Вечером 31 июля стало известно, что, уйдя из Батуми, Astoria Grande туда, видимо, уже не вернется. Организаторы рейса изъяли аджарскую столицу из перечня круизных направлений.

Георгий Двали, Тбилиси