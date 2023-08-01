Экрану не хватает кадров

Число вакансий актеров в РФ за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству — на 77%. Растет спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов. Конкуренция за кадры обострилась между онлайн-платформами, выпускающими новый контент, и телеканалами, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными портала HeadHunter о статистике вакансий за первое полугодие в сфере производства и распространения телепрограмм и кино (онлайн-кинотеатры и кабельное ТВ) — их число увеличилось в целом на 24%. Востребован актерский состав: количество вакансий выросло на 17%. Но еще больше вырос спрос на производственных специалистов, там увеличение составило 77%. Отрасли нужны гримеры (на 33% больше вакансий, чем годом ранее), а также специалисты по инсталляции и сервису (рост на 60%). Снизился спрос на специалистов по закупкам в целом (число вакансий упало на 20%) и топ-менеджмент (падение на 17%).

Опрошенные “Ъ” онлайн-кинотеатры связывают тенденцию с усугублением дефицита кадров в индустрии. Тренд начался еще в пандемию, когда онлайн-платформы стали массово заказывать сериалы (см. “Ъ” от 6 августа 2021 года). Это привело к тому, что телеканалы и платформы начали платить за возможность увидеть проект раньше конкурентов, заключая, например, first look deal (сделка с правом первого выбора проекта) со сценаристами и продюсерами.

В результате стоимость услуг сценаристов и продюсеров сейчас сильно завышена, отмечает главный редактор «Кино-театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов: «Топовых авторов, которые могут требовать от 1 млн до 1,5 млн руб. за одну серию, немного, и они уже заняты на крупных проектах, способных потянуть такие расходы». Не самым известным студиям продакшена приходится выбирать специалистов «среднего уровня», отмечает эксперт. Однако и тут дефицит кадров играет решающую роль. Так, по данным господина Просянова, расценки в сегменте достигают 500–700 тыс. руб. за один эпизод. «Это завышение почти в два раза — в ситуации рыночного равновесия услуги по написанию одной серии стоили бы 300–400 тыс. руб.»,— считает Жан Просянов.

Гонорар актера зависит в первую очередь от популярности, уточняет собеседник “Ъ” на рынке, «важную роль может играть его агент». На стоимость влияет и общее число смен в проекте, добавляет собеседник: «Можно сбивать цену на продолжительных проектах, например, когда смен 30 или 40, но на следующие сезоны актеры всегда поднимают ставки».

Сохраняется дефицит технических специалистов, уточняют авторы профильного Telegram-канала VODоворOTT: речь идет о механиках, фокус-пуллерах (ассистент операторов по фокусу), операторах специального стабилизационного оборудования: «Здесь разрыв между реальной стоимостью работы и запросами не такой драматический, но тоже присутствует. Сейчас за смену просят от 20 тыс. руб., хотя в стандартных рыночных условиях оплата составляет 10–15 тыс. руб.». Наблюдается также традиционный дефицит специалистов среднего звена, прежде всего ассистентов по реквизиту, отмечают собеседники “Ъ”: «Из-за этого вместо приемлемых 100–150 тыс. руб. приходится предлагать 200 тыс. руб., и не факт, что за такой гонорар получится кого-то найти».

В Kion (МТС) не видят «количественных проблем» с производственным персоналом, однако отмечают организационные: «Найти хороших специалистов — не единственная задача, необходимо еще сделать так, чтобы из них собралась команда и все они совпадали по бюджету и графику производства».

В «Иви» дефицит кадров связывают с высокой конкуренцией: «Платформы и продакшены запускают проекты с такой частотой, которая порождает острую нехватку как в креативных, так и в технических кадрах». В сервисе считают, что ситуацию может исправить работа с молодыми специалистами, которые со временем набираются опыта и становятся профессионалами. «Например, режиссером сериала "Разрешите обратиться" выступил Илья Ермолов, мы продолжим сотрудничество с ним»,— отметили в «Иви».

Весомую роль в производстве контента начали играть и телеканалы, «вышедшие из "спячки" после пандемии, что усиливает дефицит кадров», уточняет Жан Просянов: «Сегодня многие оригинальные проекты делаются в кооперации с телесетями». Так, РЕН ТВ совместно с онлайн-кинотеатрами more.tv и Wink выпустил сериал «Библиотекарь» по одноименному произведению Михаила Елизарова.

Юлия Юрасова