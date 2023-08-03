Майкл Джордан наполнил личную корзину

Величайший баскетболист в истории Майкл Джордан оказался еще и крайне удачливым бизнесменом. Он смог продать контрольный пакет акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» в несколько раз дороже, чем он обошелся ему 13 лет назад, несмотря на скромнейший спортивный статус команды, которая при Джордане всегда была безнадежным аутсайдером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Джордан купил контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $250 млн, а продал его в несколько раз дороже

Фото: Chuck Burton / AP Майкл Джордан купил контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $250 млн, а продал его в несколько раз дороже

Фото: Chuck Burton / AP

В четверг было объявлено о закрытии сделки по продаже контрольного пакета акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» его ключевым владельцем Майклом Джорданом тандему предпринимателей — главе Clayton, Dubilier & Rice Рику Шнэллу и основателю Tallwoods Capital Гейбу Плоткину. В комментарии Джордана говорится, что он рад «уступить бразды правления» «Шарлотт» «двум успешным, нацеленным на инновации и стратегическое развитие лидерам». Сам он останется миноритарным акционером.

Эта новость вызвала в США огромный ажиотаж по двум причинам. Прежде всего, разумеется, благодаря известности продавца. Майкл Джордан — это настоящая икона всего мирового спорта.

Фактически все эксперты, все медиаресурсы считают именно его лучшим баскетболистом в истории. В 1990-е годы Джордан шесть раз привел «Чикаго Буллс» к титулу чемпиона НБА, а также собрал колоссальное количество индивидуальных призов. Он пять раз получал награду самому ценному игроку сезона, десять раз опережал всех по средней результативности в регулярном чемпионате. Его слава распространилась далеко за пределы Америки, и в какой-то момент равных Джордану по популярности среди спортсменов просто не было. Как не было равных ему в смысле умения монетизировать свой коммерческий потенциал. Майкл Джордан оказался в числе первых атлетов, чье состояние, основой которого послужили рекламные контракты, по независимым оценкам, достигло отметки в $1 млрд.

Вторая причина — это параметры сделки. Официально они не обнародуются. Но, как утверждает ESPN, сделка осуществлена «исходя из оценки общей стоимости клуба» в $3 млрд.

В любом случае Майкл Джордан сделал на клубе бизнес мечты. Уже будучи миноритарным акционером, контрольный пакет акций «Шарлотт», доведя их суммарное количество до 70%, Джордан приобрел в 2010 году, спустя семь лет после завершения игровой карьеры. И он обошелся ему всего в $250 млн.

Надо сказать, что за последние годы клубы НБА, действительно, резко выросли в цене — благодаря в первую очередь улучшившейся экономической ситуации в лиге в целом. Но все-таки, даже учитывая это обстоятельство, случай с «Шарлотт» выглядит удивительным. Например, рекордной для НБА сделкой по продаже клуба является та, что позволила в конце прошлого года получить контроль над «Финикс Санз» Мэту Ишбии. Он стоил ему $4 млрд. Но «Финикс» — это один из флагманов НБА. «Шарлотт» же чуть ли не полная ему противоположность.

В своем заявлении Рик Шнэлл и Гейб Плоткин отметили, что Майкл Джордан «принес клубу стабильность». Правда, речь о стабильности очень специфической.

В минувшие 13 лет «Шарлотт» прочно удерживал статус безнадежного аутсайдера НБА. При Майкле Джордане он всего дважды вышел в play-off, не продвинувшись в нем дальше первого раунда, и не добирался до кубковой стадии с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 14-е место в Восточной конференции.

Осенью 2022 года Forbes составил очередной рейтинг клубов НБА, ранжировав их по предполагаемой стоимости. «Шарлотт» очутился в нем на 27-й, четвертой с конца позиции с оценкой в $1,7 млрд. А его финансовые показатели выглядели ничуть не более примечательными, нежели спортивные. Годовые поступления — $269 млн, операционная прибыль — $94 млн: все это отнюдь не выдающиеся для НБА цифры.

Впрочем, новые хозяева «Шарлотт», кажется, прекрасно понимают, какой актив им достался. По крайней мере, поблагодарив Майкла Джордана за его деятельность, Рик Шнэлл и Гейб Плоткин пообещали, «развивая инновационные бизнес-практики», «дальнейшие инвестиции в команду» и связанную с ней инфраструктуру. Без них от неприятного ярлыка, который не могло затмить даже сияние баскетбольной легенды, «Шарлотт» явно не избавиться.

Алексей Доспехов