Курение вредит «Чижику»

Крупные российские сети дискаунтеров продолжают оптимизировать формат для сокращения издержек и поддержания низких цен. Так, входящая в X5 Group сеть «Чижик» отказалась от продажи табачной продукции после анализа соотношения операционных затрат и спроса. Минимальная розничная цена на сигареты лишает дискаунтеры преимущества перед магазинами иных форматов, хотя конкуренты «Чижика» выводить табак из ассортимента пока не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Входящая в X5 Group сеть дискаунтеров «Чижик» вывела из ассортимента табачные изделия, обратил внимание корреспондент “Ъ”. Близкий к сети источник “Ъ” сообщил, что табачная продукция занимала минимальную долю в обороте, но требовала сравнительно больших расходов, в том числе на оборудование для хранения сигарет. В X5 подтвердили “Ъ” что, проанализировав операционные затраты и спрос, «Чижик» решил отказаться от продажи такой продукции. Бизнес-модель сети построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат, что позволяет предлагать низкие цены, отметил представитель X5.

На 30 июня 2023 года под управлением X5 было 20,2 тыс. магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 дискаунтеров «Чижик». В первой половине 2023 года выручка «Чижика» выросла в четыре раза, до 45,29 млрд руб., выручка всего X5 увеличилась на 17,3%, до 1,46 трлн руб. год к году. В 2023 году компания планировала открыть более 1 тыс. магазинов «Чижик».

Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев говорит, что прибыль от продажи табачной продукции небольшая, а торговля требует обязательной маркировки. Кроме того, отмечает он, «Чижик» мог открываться недалеко от точек с табачным ассортиментом, в том числе специализированных, которые оттягивали спрос. Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что минимальная розничная цена на сигареты лишает дискаунтеры преимущества в данной категории перед другими форматами. С 1 марта по 31 декабря 2023 года единая минимальная розничная цена установлена в 119 руб. за пачку сигарет.

В «Интернэшнл Тобакко Групп» (бренды Davidoff, West, Jade) говорят, что формат дискаунтеров малоприменим к табачным изделиям: скидки запрещены, реализация в рознице возможна по цене, указанной на пачке. В «JTI Россия» (марки Winston, Camel, LD) отметили, что недостаточный спрос на табачную продукцию в дискаунтерах может быть следствием доступности нелегальной продукции, которая существенно дешевле, так как в ценах не заложены акциз и другие налоги. По данным оператора системы маркировки ЦРПТ, во втором квартале 2023 года объем легальных розничных продаж сигарет и папирос вырос на 4,1% год к году.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что целевая группа покупателей «Чижика» идет в магазин не за спонтанными покупками, а за ключевыми товарами. В первой половине 2023 года средний чек в «Чижике» был 569 руб. против 453,1 руб. в «Пятерочке» и 697,1 руб. в «Перекрестке», говорится в отчетности X5.

Как отмечает господин Ибрагимов, сигареты не относятся к числу стимулирующих трафик товаров для покупателей «Чижика» и не обеспечивают высокую рентабельность. По его словам, в некоторых форматах, например, магазинах с фокусом на алкоголе или точках при АЗС, табачная продукция может стимулировать продажи сопутствующих категорий, но в случае жестких дискаунтеров этот маркетинговый прием не совсем работает.

Конкуренты «Чижика», впрочем, пока не планируют отказываться от продажи табачной продукции. Директор формата дискаунтер «Магнита» Анжела Рябова говорит, что такие точки компании закрывают все базовые потребности потребителей, поэтому там продолжат развивать категорию табака. «У нас есть много возможностей для оптимизации операционных расходов не в ущерб интересам покупателей»,— добавляет она. В сети «Победа» отмечают, что потребление табака и доля такой продукции в общем объеме продаж в последние годы сокращаются. Но пока категория остается востребованной у покупателей, и ритейлер не планирует выводить ее из ассортимента.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова