«Бобры» испортили фасады в «Сити»

Повторная атака на министерскую башню в «Москва-Сити» была совершена в тот же час, что и первая двумя днями ранее. Украинский беспилотник, по всей видимости типа «Бобер», на этот раз ударил по 21-му этажу, где находятся помещения Министерства экономического развития РФ. В результате взрыва, эквивалентного почти 2 кг тротила, фасад здания остался без стекол общей площадью 500 кв. м, а примерно четверть офисных помещений на этаже были серьезно повреждены. «Сити», как и в период пандемии, начал пустеть, переходя на дистанционную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «IQ-квартал» принял на себя два ночных авиаудара

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ «IQ-квартал» принял на себя два ночных авиаудара

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дежурная часть ближайшего к месту происшествия ОМВД России по Пресненскому району Москвы зафиксировала налет в 3:22. В это время в службу «02» от граждан поступило первое сообщение о взрыве в 46-этажной башне министерств «IQ-квартала» московского международного делового центра «Москва-Сити» (Пресненская наб., 10, стр. 2), которое затем передали полиции.

Выехавшие на место полицейские установили, что беспилотник попал в 21-й этаж, где располагаются помещения Министерства экономического развития России.

Взрывной волной выбило или повредило стекла общей площадью 500 кв. м на фасаде, буквально снесло офисные помещения, но к пожару и повреждениям несущих конструкций здания атака не привела.

Место взрыва оказалось буквально в паре метров за разбитым стеклянным фасадом. На бетонном полу там образовалась небольшая воронка и черное пятно от гари. Некоторые металлические рамы оконных блоков выгнуло наружу.

Минобороны РФ объявило, что в очередном налете на столичный регион участвовали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Два были сбиты в районе Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов (по данным “Ъ”, для этого использовался зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», работа зенитных автоматов которого разбудила всю округу), а третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После воздействия РЭБ БПЛА сбиваются с курса и начинают неконтролируемо снижаться. Однако на этот раз дрон, как и 30 июля, попал в то же самое здание. Тогда удар пришелся на десятый этаж министерской высотки в один из офисов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (а еще один беспилотник повредил технические помещения в башне «ОКО-2»). Время той атаки также установлено по первому сообщению очевидцев — 3:21. Тогда также обошлось без жертв и сильно пострадавших, а сработавшая система автоматического пожаротушения предотвратила возможное возгорание.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояния инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия»,— сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

В СКР в обоих случаях возбудили уголовные дела о терактах (ст. 205 УКРФ), совершенных неустановленными военнослужащими вооруженных сил Украины по приказу их командования. Счет подобных расследований с начала специальной военной операции только в столичном регионе идет уже на десятки, поэтому не исключено, что в итоге будет принято решение об объединении их в одно производство, как уже было с делами об обстрелах со стороны Украины гражданских объектов в ЛНР и ДНР. Объединенное дело под кодовым названием «Война» расследуется до сих пор, а отдельные материалы из него выделяются и направляются в суды в случае установления виновников конкретных преступлений. С ними разбираются очно и заочно.

Следствие по налетам на «Москва-Сити» пока не раскрывает свою работу, но источники, близкие к нему, полагают, что для атак могли использоваться беспилотники типа «Бобер», визуально отличающиеся формой киля и темно-голубой расцветкой.

Обломки такого цвета были изъяты в больших количествах возле башни министерств. Эти БПЛА начали производить осенью прошлого года, а для налета на Москву, по некоторым данным, впервые использовали 30 мая. Тогда следствию досталась относительно целая боевая часть дрона — он влетел в окно квартиры жилого дома на Ленинском проспекте и не взорвался.

По предварительным данным, экспертиза установила, что в носовую часть БПЛА был заложен КЗ-6 — бронебойный кумулятивный заряд еще советского производства, предназначенный также для пробивания железобетонных конструкций сооружений, разрушения укрытий, взлетно-посадочных полос и пр. Мощность заряда соответствует 1,9 кг тротила.

Подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит экспертам ФСБ, которые уже проводят судебную взрывотехническую экспертизу. Кроме того, в ходе разбирательства военных предстоит установить места, откуда производились пуски БПЛА, восстановить маршруты их полета, с тем чтобы выставить на них усиленные средства противовоздушной обороны.

О принятии дополнительных мер «по повышению защиты от нападений с воздуха и моря» заявлял на недавнем селекторном совещании и глава Минобороны Сергей Шойгу. О том, что «меры принимаются», заверил после второго налета на «Москва-Сити» журналистов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Николай Сергеев