Красная книжица миллионными тиражами

С января по июнь 2023 года было оформлено рекордное количество внутренних и заграничных паспортов РФ — об этом говорит официальная статистика МВД по миграционной ситуации. Всего за шесть месяцев внутренние паспорта получили 5 038 400 человек. Это результат «автоматической» выдачи документов жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, уверен депутат Госдумы Константин Затулин. Зарубежные паспорта получили 2 819 860 человек — как считает эксперт по миграции Вячеслав Поставнин, все больше россиян оформляют их «на всякий случай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно статистике на сайте МВД, за первое полугодие 2023 года было выдано 7 858 260 российских паспортов: 5 038 400 внутренних и 2 819 860 заграничных. Это рекордный показатель с 2016 года, когда МВД стало публиковать такие данные по миграции. Например, за первые шесть месяцев 2022 года паспорта получили 5 907 088 человек, из них 3 434 465 — внутренние (на 47% больше).

«Вполне естественно, что в связи с приходом новых территорий (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.— “Ъ”) возникли возможности выдачи паспортов тем, кто вместе с этими территориями вошел в состав Российской Федерации. Помимо них паспорта получили и те, кто прошел через государственную программу добровольного переселения»,— считает первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин полагает, что пик выдачи паспортов уже пройден и в ближайшее время пойдет на спад: «Рост будет, но уже не такой. Все, кому требовались паспорта, полагаю, уже получили их».

В то же время господин Затулин отметил: в мае нынешнего года был опубликован проект указа президента об установлении института репатриации. Он может упростить получение гражданства РФ и, соответственно, увеличить число внутренних паспортов РФ.

Число выданных заграничных паспортов тоже увеличилось, однако не столь значительно. Так, в первом полугодии 2021 года заграничный паспорт РФ получили 1 702 911 человек, в январе—июне прошлого года — 2 472 623 человек, а за первые шесть месяцев 2023 года — 2 819 860 (+14%). «Раньше загранпаспорта оформлялись практически по одной причине — для поездок на отдых или по работе. Думаю, сегодня в большей степени россияне делают его "на всякий случай"»,— прокомментировал рост господин Поставнин.

Интересно, что сократилось число граждан других стран, желающих приобрести гражданство Российской Федерации. С января по июнь прошлого года российское гражданство получили 287 503 иностранца, а в аналогичный период 2023 года — лишь 204 988 (на 29% меньше). Среди прочих паспорт РФ приобрели:

39 053 украинца (104 168 в аналогичный период 2022 года),

13 876 казахстанцев (ранее 21 647),

7 457 азербайджанцев (12 329 в первом полугодии 2022 года),

4 557 белорусов (ранее 8 853),

1 182 грузина (год назад было 1 840).

Как писал «Ъ», в первом квартале 2023 года был зафиксирован рост числа «новых россиян» за счет выходцев из Таджикистана. Их было 42% от общего числа принятых в российское гражданство с января по апрель 2023 года, год назад эта доля составляла 23%, а в аналогичный период 2021 года — лишь 12,5%. Согласно статистике, эта тенденция продолжается: всего за первое полугодие 2023 года гражданство РФ получили 86 964 таджикистанцев (за первую половину 2022 года — лишь 74 162). «Ъ» не удалось получить оперативный комментарий МВД.

Эмилия Габдуллина