Избирательная ротация

Как минимум в трети субъектов РФ, где в сентябре пройдут прямые губернаторские выборы, появится новый сенатор от исполнительной власти, подсчитал “Ъ”. Речь идет об Омской, Смоленской, Орловской, Псковской и Ивановской областях, а также Алтайском и Приморском краях: там в «сенаторские тройки» основных кандидатов на руководящий пост не вошли действующие члены верхней палаты. Но отставников может быть и больше — например, если Хакасию вместо коммуниста Валентина Коновалова сумеет возглавить единоросс Сергей Сокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После сентябрьских выборов свои кресла в Совете федерации покинут как минимум треть из двух с лишним десятков сенаторов, назначенных губернаторами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ После сентябрьских выборов свои кресла в Совете федерации покинут как минимум треть из двух с лишним десятков сенаторов, назначенных губернаторами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В регионах, где главы избираются гражданами, кандидаты на этот пост вместе с документами на регистрацию представляют в избирком имена трех человек, один из которых в случае победы кандидата наделяется полномочиями сенатора. Участники непрямых выборов называют свои «тройки» после того, как президент внес их кандидатуры в региональный парламент. Кандидаты в сенаторы должны соответствовать так называемому цензу оседлости — прожить на территории субъекта не менее пяти лет подряд или 20 в совокупности. Эта норма не распространяется на парламентариев, послов, высших офицеров и гражданских служащих соответствующего классного чина.

Всего этой осенью губернаторские выборы пройдут в 26 регионах, но главы пяти из них (Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) будут избраны парламентами. Там состав «сенаторских троек», скорее всего, станет известен не ранее конца августа, когда президент выберет по три кандидатуры из числа предложенных партиями и внесет их в заксобрания.

Из 21 оставшегося сенатора от исполнительной власти, чьи полномочия истекают в сентябре, по итогам выборов места в Совете федерации (СФ) с большой долей вероятности сохранят вице-спикер палаты Галина Карелова (Воронежская область), первый зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов (Амурская область), первый зампред комитета по федеративному устройству Владимир Городецкий (Новосибирская область), зампред того же комитета Анатолий Широков (Магаданская область), зампреды аграрного комитета Егор Борисов (Якутия) и Владимир Лебедев (Нижегородская область), а также член бюджетного комитета Павел Тараканов (Тюменская область). Все они вошли в «сенаторские тройки» действующих губернаторов, которые баллотируются на второй срок. Также работу в СФ, скорее всего, продолжат глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас (Красноярский край) и член комитета по международным делам Анна Отке (Чукотка), которых в верхнюю палату номинировали уже новые руководители регионов — соответственно врио губернаторов Михаил Котюков и Владислав Кузнецов.

В столичном и подмосковном избиркомах “Ъ” не смогли предоставить информацию о «сенаторских тройках» мэра Сергея Собянина и губернатора Андрея Воробьева, но делегированные ими первые зампреды комитетов СФ по обороне и социальной политике Владимир Кожин и Ольга Забралова, вероятно, посты сохранят. О предстоящем переназначении господина Кожина ранее сообщал РБК, а о пролонгации полномочий госпожи Забраловой знает источник “Ъ” в правительстве Подмосковья.

Не вошли в «тройки» семь действующих сенаторов. Так, в числе номинантов врио губернатора Омской области Виталия Хоценко не оказалось члена комитета СФ по конституционному законодательству Елены Мизулиной, которая впервые была делегирована в верхнюю палату еще Виктором Назаровым, а затем переназначена Александром Бурковым. Вместо нее господин Хоценко выдвинул заместителя главы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева, главврача регионального медико-хирургического центра Вадима Бережного и учителя средней школы №28 Юлию Чехлову, пояснив, что решил «сосредоточиться на омичах», тогда как «Елена Борисовна родилась не в Омске». По данным источников “Ъ”, вероятнее всего, кресло в СФ займет уроженец области Иван Евстифеев, ранее трудившийся ее главным федеральным инспектором.

В «сенаторскую тройку» врио губернатора Смоленской области Василия Анохина не вошла член регламентного комитета СФ Нина Куликовских, доставшаяся ему «в наследство» от Алексея Островского. Вместо нее новый руководитель региона номинировал на этот пост ректора Смоленского госуниверситета Михаила Артеменкова, директора лицея Кирилла и Мефодия Ольгу Иванову и вице-губернатора Руслана Смашнева. Правда, кто из них в итоге будет делегирован в верхнюю палату, источники “Ъ” пока сказать затрудняются.

На смену другому члену регламентного комитета Владимиру Круглому, который представляет в СФ губернатора Орловской области Андрея Клычкова, по данным источников “Ъ”, вероятно, придет первый заместитель главы региона Вадим Соколов. Вместе с ним на пост номинированы глава орловского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова и директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заменит заместителя главы комитета СФ по соцполитике Елену Бибикову на заместителя начальника штаба ВДВ Алексея Наумца. Об этом он заявил еще во время выдвижения на второй срок. А руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский назначит сенатором экс-главу ФТС Владимира Булавина: соответствующее предложение бывшему таможеннику он сделал в конце июня. Сейчас господина Воскресенского в верхней палате представляет зампред комитета по экономической политике Валерий Васильев.

Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, занимающий пост зампреда комитета по конституционному законодательству, тоже покинет СФ после выборов: ветеран не вошел в «сенаторскую тройку» своего преемника Виктора Томенко. Вместо него глава региона номинировал своего представителя в краевом заксобрании Наталью Кувшинову, депутата Госдумы Ивана Лоора и экс-сенатора Юрия Шамкова. Кто из них наиболее вероятный кандидат в сенаторы, источники “Ъ” пока сказать затрудняются.

Наконец, точно уйдет из СФ представитель приморского губернатора, первый зампред регламентного комитета Светлана Горячева. Вместо нее глава Приморья Олег Кожемяко выдвинул в сенаторы регионального премьера Веру Щербину, спикера заксобрания Александра Ролика и депутата Александра Захарова. Господин Ролик, по словам собеседников “Ъ”, является наиболее вероятным кандидатом на прохождение в верхнюю палату.

Список сенаторов-отставников еще может вырасти, поскольку не всегда избранные губернаторы отдают предпочтение действующим парламентариям, даже если ранее включили их в «тройку». Кроме того, в Хакасии все будет зависеть от того, кто победит — действующий глава республики от КПРФ Валентин Коновалов или депутат Госдумы, единоросс Сергей Сокол. Первый номинировал в том числе действующего сенатора Валерия Усатюка, второй — члена Общественной палаты РФ Ирину Санникову, главу Аскизского района Абрека Челтыгмашева и главного тренера сборной Хакасии по боксу Саяну Казыгашеву.

В Самарской и Кемеровской областях избиркомы не предоставили “Ъ” данные о «тройках» Дмитрия Азарова и Сергея Цивилева. Господина Азарова сейчас представляет зампред комитета по международным делам Фарит Мухаметшин, господина Цивилева — первый зампред комитета по экономполитике Алексей Синицын.

Андрей Прах, Елена Рожкова; корсеть “Ъ”