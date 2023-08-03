Операция по дебаррелизации

Правительство РФ объявило о намерении в сентябре продолжить начатое летом сокращение экспорта нефти, снизив его на 300 тыс. баррелей в сутки. Это будет достигнуто за счет соответствующей корректировки экспортного графика «Транснефти» за третий квартал. В сентябре часть НПЗ уходит на профилактические ремонты, и поэтому компании РФ смогут экспортировать больше нефти, чем в августе, примерно на 200 тыс. б/с. Партнер РФ по сделке ОПЕК+ Саудовская Аравия также продлила на сентябрь сокращение добычи на 1 млн б/с, тем самым подталкивая вверх цены на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

РФ в сентябре продолжит сокращать экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка», сообщили в секретариате вице-премьера Александра Новака. Таким образом, РФ намерена начать восстанавливать экспорт нефти, который она начала сокращать в июле—августе.

Так, по намерениям правительства, в августе российские нефтекомпании должны достигнуть сокращения экспорта нефти в 500 тыс. б/с. Правительство не уточняло, от какого уровня будет отсчитываться сокращение, но, по данным “Ъ”, за эту базу взят экспортный график «Транснефти» за третий квартал, который предполагал поставки за рубеж в 4,16 млн б/с.

При этом основная часть сокращения должна прийтись на отгрузки из портов Новороссийска и Балтики. Согласно плану, они должны были отгрузить 2,2 млн б/с в третьем квартале, и еще около 800 тыс. б/с должно было прийтись на экспорт из порта Козьмино.

При этом РФ фактически в июле достигла целевого уровня сокращения, к которому намерена была прийти в августе. По данным Kpler, морской экспорт по итогам июля составил 3,1 млн б/с против 3,4 млн б/с в июне, при этом в мае он достигал максимальных 3,9 млн б/с. Перенаправленные с экспорта объемы пошли на НПЗ, которые в основной части завершили свои ремонты в июне. Но в сентябре НПЗ возобновят масштабные ремонты, поэтому РФ сможет перенаправить часть объемов нефти с переработки на экспорт.

Источники “Ъ” также сомневаются, что нефтекомпаниям придется снижать добычу в условиях увеличившейся за последние недели цены на нефть. «Компании будут самостоятельно решать, как действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом у нас задача — уменьшить поставки на мировые рынки»,— заявлял в июле Александр Новак.

Кроме того, продление сокращения экспорта необходимо для того, чтобы компании из-за уменьшающихся вдвое выплат по демпферу в сентябре не наращивали экспорт нефти бесконтрольно, то есть в ущерб загрузке НПЗ и выпуску топлива.

Оптовая стоимость топлива в России почти непрерывно растет этим летом в условиях высокого спроса и ослабления рубля.

Действия РФ явно скоординированы с Саудовской Аравией, которая 3 августа также продлила на сентябрь начатое в июле добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с. При этом предполагается, что 4 августа ОПЕК+ в рамках встречи не будет менять условия сделки по ограничению добычи. В июле впервые в этом году совместные усилия Саудовской Аравии и России привели к значимому и продолжительному повышению мировых цен на нефть. Кроме того, резко сократился дисконт нефти Urals к Brent, который достигал $40 за баррель в декабре 2022 года, когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть (установлен на уровне $60 за баррель). В июле дисконт, по официальным данным Минфина РФ, сократился почти до $15 за баррель.

Начало осеннего сезона ремонтов на НПЗ усложняет задачу российских властей, так как образующийся избыток нефти рано или поздно придется экспортировать, считает Виктор Катона из Kpler. Он считает, что этим объясняется снижение объема добровольного сокращения с 500 тыс. до 300 тыс. б/с. Так как на пике ремонтов НПЗ в середине сентября до 800 тыс. б/c нефтеперерабатывающих мощностей будет недоступно, в октябре РФ, скорее всего, продолжит смягчать ограничения экспорта, считает господина Катона. Учитывая, что, согласно экспортному графику на третий квартал, экспорт нефти морем предполагался на уровне 3,6 млн б/с, сокращение на 300 тыс. б/с все еще позволяет нарастить российским нефтекомпаниям экспорт в сентябре на 200 тыс. б/с относительно августа.