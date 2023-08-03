Гендиректор Veon покинул пост главы правления «Вымпелкома»

В ходе конференц-колла по итогам результатов Veon во втором квартале 2023 года гендиректор компании Каан Терзиоглу заявил, что подал заявление об отставке с поста председателя правления «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Он отметил, что холдинг продолжает обращаться к европейским регуляторам для аннулирования евробондов, принадлежащих «Вымпелкому».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каан Терзиоглу

Фото: Соцсети Veon Каан Терзиоглу

Фото: Соцсети Veon

«У нас есть полное обязательство обеих сторон, покупателя и продавца, заключить сделку как можно скорее. Я лично подал в отставку с поста председателя правления ПАО "Вымпелком" с 1 августа»,— сказал Каан Терзиоглу (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно данным на сайте компании, выручка Veon во II квартале 2023 года составила $916 млн (меньше на 4,3%, чем в 2022 году). При этом выручка «Вымпелкома» составила 73,8 млрд руб., став больше на 6,9%. Финансовые результаты компании не учитывают показатели «Вымпелкома», поскольку актив выставлен на продажу.

В начале ноября 2022 года Veon объявил проведение конкурса на продажу «Вымпелкома». В конце месяца руководство российской компании подписало соглашение о ее выкупе том-менеджментом «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки должна была составить 130 млрд руб. (около $2,1 млрд). Как пояснял «Ъ» собеседник, знакомый с деталями переговоров, часть средств предназначалась на погашение долга Veon Holdings B.V. по евробондам, а часть — самому холдингу. На данный момент сделка до сих пор не завершена. Сейчас Veon имеет разрешения от регуляторов России, Великобритании, Бермудских островов и США.

Полина Мотызлевская