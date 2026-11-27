Кошта: 24 страны ЕС поддержали выделение кредита Украине на €45 млрд
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что 24 страны ЕС из 27 поддержали выделение дополнительных €45 млрд для Украины. Обсуждение кредита для Киева продолжится в декабре, добавил он.
«24 государства-члена поддержали это предложение. Одно из них, Болгария, будет участвовать только в невоенном компоненте, уделяя особое внимание регионам, где проживает ее национальное меньшинство»,— сказал Антониу Кошта на пресс-конференции.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщал, что против выделения кредита выступили Словакия, Венгрия и Чехия.
Евросоюз планирует предоставить Украине кредит в размере €45 млрд для частичного покрытия дефицита бюджета страны. Возвращать средства Киеву предлагают из репараций, которые, как ожидают в ЕС, Россия выплатит после завершения конфликта.